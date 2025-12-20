Cine: las 10 películas más destacadas del 2025

"La mujer de la fila", con Natalia Oreiro, una de las películas del año.

Producto de la crisis que la producción audiovisual de ficción viene atravesando desde hace ya un tiempo, cada vez es más difícil -y a veces puede resultar arbitrario- reunir 10 películas , ya sean concebidas para plataformas o estrenadas en salas, que puedan señalarse como lo más destacado del año a nivel global.

En contrapartida, el terreno del documental aparece cada vez más fértil, con una abundancia creciente de registros y enfoques diversos.

En el plano de la producción nacional, "Homo Argentum" se presentó como una propuesta digna aunque despareja, acaso condicionada por el intento de sus autores de recrear ciertos fenómenos del cine italiano de los años sesenta. En su formato episódico no logró alcanzar la contundencia que más de una década atrás había alcanzado "Relatos salvajes" . Sin embargo, la respuesta del público fue favorable y la convirtió en la película argentina más taquillera del año.

Paralelamente, otras propuestas de corte más dramático —incluido el documental— lograron una presencia significativa, aunque su recorrido por las salas haya sido más limitado.

Filmes internacionales

En materia de cine internacional, dos producciones centradas en personajes atemorizantes emblemáticos del período mudo o de los inicios del sonoro -"Frankenstein", inspirado en Mary Shelley, y "Drácula", basado en la leyenda de Bram Stoker— fueron revisitados y aggiornados con notable precisión por sus realizadores. No fueron las únicas obras a destacar, aunque su paso por las salas resultó breve y rápidamente encontraron destino en plataformas, confirmando una dinámica ya habitual en producciones respaldadas por los grandes emporios audiovisuales contemporáneos.

Las diez elegidas del 2025

1) "Bugonia"

(EE.UU.-Corea del Sur), de Yorgos Lanthimos.

El disparate como método y el exceso como lenguaje para leer un mundo que sólo puede comprenderse desde su propia deformación.

2) "Drácula"

(EE.UU.), de Luc Besson.

Una relectura estilizada y melancólica del mito, donde el deseo persiste más allá del terror y la eternidad se vuelve soledad.

3) "Frankenstein"

(EE.UU.), de Guillermo del Toro.

El horror se desplaza hacia la ternura y la monstruosidad se vuelve pregunta ética sobre la fragilidad de lo humano.

4) "El esquema fenicio"

(EE.UU.), de Wes Anderson.

Mirada sobria sobre el poder económico, donde lo invisible organiza el mundo sin épica ni necesidad de espectáculo.

5) "Flow"

(Letonia-Bélgica-Bélgica), de Gints Zilbalodis.

Experiencia de animación con un gato como protagonista, que reemplaza el relato clásico por el vertiginoso, metáfora de adaptación constante y deriva existencial.

6) "La semilla del fruto sagrado"

(Irán-Alemania-Francia), de Mohammad Rassoulof

Desde lo íntimo el drama de una mujer construye una potente alegoría política donde cada gesto cotidiano encierra una forma de resistencia.

7) "Nueve Auras"}

(Argentina), de Mariano Frigerio.

Valioso documental acerca del recordado universo creativo del cineasta Fabián Bielinsky, cuyos dos largometrajes dejaron una huella indeleble en el cine argentino.

8) "Putas"

(Argentina), de Demian Alexander.

Mirada ética y despojada sobre el trabajo sexual, que evita el morbo para devolver complejidad humana a un mundo estigmatizado.

9) "La mujer de la fila"

(Argentina), de Benjamín Ávila.

La espera de la madre de un joven condenado como eje: lo que parece mínimo toma densidad poética a través del tiempo, la observación y lo no dicho. Con Natalia Oreiro.

10) "Belén"

(Argentina), de Dolores Fonzi

Una joven humilde enfrenta un proceso judicial injusto por aborto, en un entorno donde la fe y el prejuicio pesan más que la verdad de lo que ocurrió. Ya pasó la primera selección internacional camino al Oscar.

