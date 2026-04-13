Jorge Drexler presenta su disco Taracá! y cierra su gira en Mar del Plata

Jorge Drexler presenta su gira 2026 los temas de su nuevo disco Taracá! (Simón Canedo)

El músico y compositor uruguayo, Jorge Drexler, dio inicio a su nueva gira por Argentina con un show en Mendoza, puntapié inicial de un recorrido que tendrá su cierre en el Radio City de Mar del Plata, previo paso por Buenos Aires y Rosario.

Drexler sacó a las pistas Taracá!, un material dedicado al candombe, experiencia cultural que es mucho más que una clave rítmica de cinco golpes, que organiza el toque de tres tambores. Para Uruguay y la sonoridad rioplatense, es una marca de identidad.

La puesta en escena para los once temas de la placa alterna climas expansivos con momentos de mayor cercanía, en una propuesta que mantiene intacta la búsqueda de exploración sonora y definición conceptual que propone Drexler en su trabajo.

Embed - TARACÁ (Album) | Jorge Drexler La gira de Taracá! tendrá dos fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires y un cierre cerca del mar, el 21 de abril, en el Radio City de Mar del Plata.

Las localidades se pueden adquirir a través de la página plateanet, en el siguiente link: Drexler_MardelPlata JD Taraca 2 Jorge Drexler presentó Taracá! en Mendoza, primera parada de su gira 2026. (Simón Canedo) Acompañan a Drexler en el escenario Miryam Latrece (coros), Ale López (contrabajo), Florencia Gamba (coros, guitarra y teclados), Eva Catalá (percusión), Vicente “Huma” (guitarra), Marc Pinyol (percusión) y Julio Sanrizz (percusión). Fuente: Agencia DIB

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