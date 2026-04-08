Estrenos con "Torrente Presidente" en cine y más de "El cuento de la criada" en plataformas

En esta miniserie distópica, fuera de “El cuento de la criada”, creada por Bruce Miller, el universo autoritario se expande hacia nuevas generaciones marcadas por el control y la resistencia. Con Elisabeth Moss y Ann Dowd , la trama sigue destinos cruzados que revelan grietas en el sistema.

La historia profundiza el tono oscuro con una mirada más coral. Menos impactante que la original pero sólida en su construcción y tensión sostenida.

Embed - Los Testamentos: De las hijas de Gilead | Tráiler Doblado | Disney+

"El hombre de Toronto"

(“Man From Toronto”, EE.UU./2025) Netflix

En esta comedia de acción dirigida por Patrick Hughes, un error de identidad cruza a un hombre común con un temido asesino internacional, obligados a convivir en una huida llena de persecuciones y torpezas. Con Kevin Hart y Woody Harrelson, la dupla sostiene el pulso entre humor y tensión.

La producción apuesta a una fórmula clásica de opuestos que se atraen. Previsible por momentos, encuentra eficacia en el carisma de sus protagonistas y un ritmo que no se detiene.

En síntesis: acción, enredos, química.

Embed - El Hombre de Toronto (2022) | Trailer Español Latino

"Pizza Movie"

(EE.UU./2025) Disney+

En esta comedia adolescente dirigida por BriTANicK, un grupo de universitarios convierte una simple misión en una odisea absurda. Con Gaten Matarazzo, Sean Giambrone, Lulu Wilson y Daniel Radcliffe, el viaje deriva en caos y situaciones al límite.

El humor apuesta al disparate y la acumulación. Irregular pero enérgica, funciona cuando abraza su absurdo sin filtro y deja una experiencia liviana y contagiosa.

En síntesis: absurdo, amigos, caos.

Embed - Pizza Movie: Exclusive Trailer (2026) Gaten Matarazzo, Sean Giambrone

Estrenos en cines

"Torrente Presidente"

(España/2026)

En la nueva desmesura del policía más incorrecto del cine español, Santiago Segura empuja al personaje hacia una campaña política delirante: arruinado y fuera de época, descubre que la fama fácil ahora se mide en escándalos y redes, y decide competir por el poder rodeado de oportunistas, trampas y golpes de suerte improbables.

La comedia pisa el terreno de la sátira política en un año electoral (con avance de la derecha), con ritmo desfachatado. Grosera a propósito, exagerada hasta el absurdo, funciona cuando convierte la actualidad en un carnaval de ambición y torpeza. Y uno de sus momentos memorables incluye una referencia a Argentina (Javier Milei parodiado por Carlos Latre), un largo sketch con un Donald Trump, encarnado por James Baldwin, y un cameo de Mariano Rajoy que se ríe de sí mismo.

En síntesis: política, sátira, caos.

Embed - Torrente Presidente | Tráiler oficial HD | Ya en cines.

"La casaca de Dios"

(Argentina/2026)

Un hombre común emprende un viaje improbable para recuperar una camiseta de Diego Maradona del Mundial de México, convencido de que alguna vez pudo ser suya. Con Natalia Oreiro y Jorge Marrale, la historia combina humor, obsesión y una ternura persistente. No pretende más que eso.

Ligera y emotiva, encuentra su mejor tono en la fragilidad del protagonista, más cerca del sueño que de la lógica. Un relato pequeño, previsible, que late con pasión futbolera y melancolía.

Dos actuaciones para tener en cuenta y algunas lágrimas también por Malvinas.

Tercera película en la filmografía de Fernán Miras como director, no obstante se nota la presencia de Marcos Carnavale en el guión.

En síntesis: nostalgia, fe, búsqueda.

Embed - La Casaca de Dios | Tráiler Oficial | Estreno 9 de abril solo en cines

"Padre madre hermana hermano"

(“Father Mother Sister Brother”, EE.UU./2025)

En su nueva película, el singular independiente Jim Jarmusch entrelaza historias familiares donde vínculos cruzados, silencios y afectos contenidos revelan tensiones íntimas. Con Adam Driver, Cate Blanchett y Tom Waits, el relato avanza entre encuentros y desencuentros cargados de humanidad.

El guion apuesta a un tono sensible y reflexivo, donde lo cotidiano adquiere peso emocional. Puede ser pausado, pero encuentra su fuerza en los matices y deja un eco persistente. Para ver.

En síntesis: familia, vínculos, intimidad.

Embed - PADRE MADRE HERMANA HERMANO | Tráiler Oficial | Abril 9 en cines

"Buena suerte, diviértete, no te mueras"

(“Good Luck, Have Fun, Don't Die”, EE.UU./2026)

En su nueva propuesta, el director Julian Jarrold sigue a dos jóvenes que, tras un experimento fallido, quedan atrapados en una deriva temporal que los empuja a saltar entre momentos clave de sus vidas. Con Asa Butterfield y Sophie Simnett, el vínculo se vuelve ancla en medio del caos.

El juego con el tiempo (como en “Hechizo del tiempo”) suma vértigo y emoción a una historia sobre segundas oportunidades. Irregular por momentos, pero cuando acelera captura esa sensación de vivir al límite y no soltar. Por momentos recuerda a “Brazil”.

En síntesis: tiempo, riesgo, destino.

Embed - Good Luck, Have Fun, Don't Die (2026) | Trailer Subtitulado ¹

Otros películas que se presentan

La lista de 10 estrenos en salas de esta semana, en su mayoría propuestas fantásticas, suspenso o terror- se completa con "911: La llamada infernal" (Body Cam, EE.UU/2026), "Oak. La raíz del mal" (Oak, EE.UU./2025), "El mono: La maldición regresa" ("The Jolly Monkey" (EE UU./2025), "Kraken" (EE.UU./2025), "Beezel" (EE.UU./2025)y la argentina "Bardogento" (2025), de y con el debutante Claudio Santorelli.

El personaje de la semana

Santiago Segura: el padre del policía más corrupto, grasiento y popular de España

santiago segura rs Santiago Segura es más taquillero de los cines españoles.

Hay carreras que empiezan como quien no quiere la cosa y terminan con un policía grasiento convertido en fenómeno sociológico. El caso de Santiago Segura es uno de esos milagros extraños del cine popular español: nacido en Madrid en 1965, fanático del "fantástico cutre" (sci fi berreta), de los casetes VHS que parecían sudar aceite de motor y de los cómics donde los héroes siempre llegaban tarde.

Embed - Torrente, el brazo tonto de la ley - Tráiler

Antes de hacerse millonario con un personaje que huele a puro rancio, Segura era un tipo que aparecía en cortos, hacía papeles muy secundarios y se movía con la tenacidad de quien cree que el cine puede ser al mismo tiempo un chiste privado y un negocio gigantesco. Y lo logró. Inventó a Torrente, una criatura tan políticamente incorrecta que parece haber salido de un bar a las tres de la mañana después de discutir con una máquina tragaperras (tragamonedas).

La gestación del singular personaje originalmente obeso —cuentan los mitos urbanos del cine español— ocurrió entre bares madrileños, recuerdos de policías caricaturescos y el deseo secreto de reírse del país entero.

Así nació José Luis Torrente, ex policía, machista, franquista, corrupto, pelado, sucio, sentimental cuando conviene y con la ética de un jamón putrefacto en la guantera de un coche. Un antihéroe que, paradójicamente, terminó siendo uno de los mayores éxitos de taquilla del cine español por tres décadas.

Es curioso pero la disponibilidad en plataformas es a veces compleja, pero como muchas otras sagas seguramente regresarán a consecuencia del éxito de la última, ahora delgado, que ya vendió más de 23 millones de tickets al estreno en su país y al promediar este 2026 se verá por Netflix. Existen obviamente otras alternativas en la web para poder verlas.

El primer estallido fue "Torrente, el brazo tonto de la ley" (1998, está si en Prime Video), que dirigió el mismo. Aquí el personaje aparece como si hubiera caído por una alcantarilla narrativa directamente en la comedia grotesca. La película se mueve entre persecuciones absurdas, cameos delirantes y una estética de barrio que parece filmada con olor a frito con aceite de mala calidad. El público la adoptó como se adopta a un primo problemático: con cariño y cierta vergüenza.

Embed - Torrente: Mission in Marbella - Official Trailer

Después llegó el salto descomunal con "Torrente 2: Misión en Marbella" (2001, Prime Video), donde el universo del también director se agranda como una bomba de crema qué pide a los gritos "comeme". Más dinero, más cameos, más chistes que parecen haber sido escritos en servilletas de chiringuito (quiosquito). Marbella se convierte en un escenario donde el disparate se multiplica y Torrente ya no es solo un personaje: es un fenómeno nacional que se arrastra por la pantalla con orgullo viscoso.

https://youtu.be/RF2s9_XvVPc?si=EesMya5nqxFSTNuz

Embed - TRAILER Torrente 3 El protector

El tercer capítulo, "Torrente 3: El protector" (2005), lleva el caos a otro nivel. Aquí el cine se vuelve espectáculo de feria, con acción, explosiones y una galería de personajes que parecen haber escapado de un carnaval permanente. Torrente, lejos de mejorar, se perfecciona en su propia decadencia, como si fuera una teoría filosófica sobre el mal gusto elevado a arte popular.

Embed - TORRENTE 4. LETHAL CRISIS (2011) - Tráiler #3 Español [DVD]

Luego aterriza el terremoto tecnológico con "Torrente 4: Lethal Crisis" (2011), rodada en 3D y con la ambición de un parque temático del disparate. Aquí el personaje ya es casi un supervillano de la comedia ibérica: todo es más grande, más exagerado, más ruidoso. Si Torrente fuera una comida, sería un buffet libre en el que nadie controla la cantidad de colesterol.

Embed - TORRENTE 5 - Tráiler oficial en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Finalmente aparece "Torrente 5: Operación Eurovegas" (2014, Netflix), donde el personaje se lanza al delirio del casino y el crimen absurdo. Es como si el universo entero del cine popular español hubiera decidido subirse al mismo tren descarrilado. Torrente ya no es solo un tipo: es un ecosistema.

Mientras tanto, Segura también se infiltró en la televisión española (TVE) con su voz de narrador juguetón y cómplice en ciclos que celebran la memoria audiovisual del país, como "Viaje al centro de la tele" y "Cómo nos reímos", donde su narración en off parece guiñarle el ojo al espectador como diciendo: “tranquilo, esto es historia… pero también es un chiste”.

Y así, entre nostalgia televisiva, comedia salvaje y un personaje que parece haber sobrevivido a base de bocadillos de calamares metafísicos, Segura construyó algo rarísimo: una saga que es al mismo tiempo crítica, parodia y celebración de lo más desprolijo del humor popular. Torrente no es elegante, no es fino, no es ejemplar. Pero como ciertos mitos culturales que se niegan a morir, sigue caminando —o más bien arrastrándose— por la memoria del público con la dignidad extraña de los héroes que nunca quisieron serlo. Y tal vez ahí está la clave del asunto: Torrente es un espejo deformado, y en ese espejo, España se rió de sí misma a carcajadas.

Fuente: Agencia DIB