El aluvión de argentinos que viajan a Brasil no se detiene

La cantidad de viajeros argentinos que aterrizan en el vecino país ya aumentó 82% en el año. Festejo por el récord que batieron.

Por Agencia DIB
El número de argentinos que disfrutan de las playas y maravillas de Brasil no para de crecer. De un total de 9 millones de personas que arribaron al vecino país en lo que va del año, un incremento del 34% frente al año anterior, 3,1 millones fueron “argentos”.

Gracias al tipo de cambio conveniente, 3,1 millones de argentinos, un 82,1% más que el año pasado, aterrizaron entre enero y noviembre en Brasil, lo que permitió que la nación gobernada por Lula Da Silva bata un nuevo récord en turismo internacional.

El segundo lugar entre los mayores emisores corresponde a Chile, con 721.497 ingresos (y un alza de 24%), que desplazó a Estados Unidos al tercer lugar, con 677.888 llegadas y un crecimiento de apenas 5,8%.

Uruguay, con 487.514 turistas y un aumento del 37,2% respecto del período enero-noviembre de 2024, ocupó el cuarto puesto y en la quinta posición se encuentra Paraguay, con 454.327 desembarques de extranjeros, un incremento del 14,4%.

El boom de turismo argentino es tal que Brasil ya alcanzó la meta que se había puesto para el 2027, de 8,1 millones de personas. Según el Gobierno de Brasil, la mejora en los números del turismo ayudó a sumar 1,5 millones de incorporaciones formales, con un saldo positivo de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

