jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 10:32

Comodoro Rivadavia: naturaleza y promociones

La ciudad patagónica, ideal para pasar unos días, lanzó beneficios para los viajeros hasta el 31 de diciembre.

Por Agencia DIB
La magia en Comodoro Rivadavia.

Aventura natural en Comodoro Rivadavia.&nbsp;

Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de Chubut, es un destino estratégico para explorar la Patagonia costera, ya que ofrece una combinación única de historia, naturaleza y aventura. Además, hasta fin de año lanza una serie de beneficios y promociones para que los viajeros aprovechen allí unos días de relax.

La novedad en Comodoro son los paseos náuticos – "Comodoro desde el Mar" (Tonina Tour, Avistajes Martín Pescador, Al Este y Lafkenche): que invitan a descubrir a la ciudad desde el mar y observar a la avifauna marino costera en su hábitat natural.

También está la posibilidad de hacer buceo y snorkeling (Poseidón Buceo, Escuela de Buceo Zeus), para aquellos que buscan una inmersión completa. Los bautismos submarinos y las experiencias de snorkeling se imponen en primavera y permiten conocer la riqueza de la vida marina en estas costas guiados por expertos.

Otros turistas apuestan al Stand up paddle o algunas de las experiencias 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas (Patagonia Salvaje 4x4). Esta travesía combina adrenalina con paisajes únicos y, en muchos casos, incluye almuerzo en un entorno inigualable.

La oferta incluye además un sobrevuelo de bautismo (Aeroclub Comodoro Rivadavia) o bien hacer senderismo y trekking (Seaside Trails Experiences). La geografía de la zona ofrece múltiples circuitos de senderismo, permitiendo explorar la meseta, cañadones y áreas costeras, ideales para la observación de flora y fauna local.

Beneficios para los visitantes en Comodoro Rivadavia

Los turistas que se alojen en establecimientos adheridos recibirán un voucher de beneficios, representado como un boleto de tren, que podrán presentar en locales gastronómicos, agencias de viajes y comercios asociados.

Este pase especial les permitirá acceder a promociones exclusivas como 3x2 en noches de alojamiento y 20% de descuento en estadías de una sola noche, 3x2 en excursiones contratadas vía agencias y 15% de descuento en contrataciones directas, además de un Menú Turista con precio fijo y 2x1 en bebidas o productos seleccionados en restaurantes adheridos, y descuentos especiales en comercios locales.

Además, las agencias de viajes ofrecerán paquetes con beneficios adicionales, que incluyen traslado desde/hacia el aeropuerto y promociones combinadas de alojamiento y experiencias.

La promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, exclusivamente para quienes se alojen en los establecimientos adheridos. Para más información, se encuentra disponible el siguiente enlace: https://comodoroturismo.gob.ar/con-viento-a-favor/ (DIB)

