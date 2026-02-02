lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 19:48

Tandil: proyecto de ordenanza para prohibir nadar en el Lago del Fuerte, luego de la muerte de un joven

Es luego de que la semana pasada un joven de 26 años muriera tras ahogarse en ese espejo de agua de Tandil.

Por Agencia DIB
El Lago del Fuerte de Tandil.

El Lago del Fuerte de Tandil.

Luego de que la semana pasada un joven de 26 años muriera tras ahogarse en el Lago del Fuerte, en Tandil, concejales presentaron formalmente un proyecto de ordenanza para prohibir de manera expresa el nado y el ingreso recreativo a ese espejo de agua.

Más noticias
La sucuarsal del Hipotecario en Tandil. 

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario
Una adolescente de 15 años fue abusada en las playas de Miramar.

Miramar: peritajes genéticos y relevamientos de cámaras para dar con el abusador de una adolescente

Según informa El Eco de Tandil, la iniciativa de los ediles de Fuerza Patria apunta a modificar la Ordenanza Municipal Nº 7271/97 para subsanar un vacío legal, ya que la normativa vigente regula la pesca y los deportes náuticos, pero no establece de forma explícita la habilitación o prohibición del nado.

En los fundamentos del proyecto se advierte que el Lago del Fuerte es una obra hidráulica artificial cuyas condiciones técnicas y ambientales no lo hacen apto para el uso recreativo acuático sin una autorización específica.

La propuesta surge como una medida de seguridad pública ante las conductas de riesgo registradas en los últimos tiempos, no solo por el caso fatal, sino también por otros episodios en los que, pese a la peligrosidad de las acciones, no se produjeron consecuencias graves.

La norma, detalla El Eco, busca prohibir prácticas como nadar, zambullirse o cualquier actividad que implique la inmersión total o parcial de personas en el espejo de agua. De todos modos, se contempla una excepción para pruebas o competencias de nado que cuenten con la autorización de la autoridad competente.

Además, el proyecto obliga al Departamento Ejecutivo a instalar señalización clara y visible en un plazo máximo de sesenta días.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario

Miramar: peritajes genéticos y relevamientos de cámaras para dar con el abusador de una adolescente

Huanguelén: condenado a diez años de prisión por matar a un hombre con un caño de hierro

Alerta por brote de virus Nipah: sin vacuna ni tratamiento, la OMS evalúa su propagación

Investigan cómo el humo de incendios forestales y rurales afecta la salud cerebral

Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable

Incendios en la Patagonia: Kicillof envió un grupo de brigadistas y equipamiento para combatir el fuego

Balcarce: dieron de alta a los seis menores, entre ellos, dos bebés, que dieron positivo de cocaína

Colegios privados: preocupación por el desacople financiero y la caída en la cantidad de alumnos

Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia pone fin al descontrol en la zona de los médanos de Pinamar.

Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Lago del Fuerte de Tandil.

Tandil: proyecto de ordenanza para prohibir nadar en el Lago del Fuerte, luego de la muerte de un joven