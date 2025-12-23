martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 20:17

El polémico libro que Milei regaló a sus funcionarios: justificación del trabajo infantil y elogio del narco

"Defendiendo lo indefendible" fue escrito en los 70 por un ultraliberal llamado Walter Block. ¿Cuál fue el mensaje de Milei al darselo a sus funcionarios?

Milei y su gabinete posan con Defendiendo lo indefendible.&nbsp;

Milei y su gabinete posan con "Defendiendo lo indefendible". 

Prensa Presidencia de la Nación.

El presidente Javier Milei realizó anoche una cena de cierre de año con sus ministros y parte de su círculo político más cercano, a quienes regaló un libro con ideas polémicas: se trata de “Defendiendo lo indefendible”, donde el economista estadounidense Walter Block hace un ejercicio de defensa teórica de las ideas liberales extremas que lo lleva a justificar el trabajo infantil, considerar héroes a los narcos o aceptar la corrupción policial.

Más noticias

El oro que no brilla: silencio, reservas y poder
Las Cataratas del Iguazú. 

El Gobierno autorizó "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú

El libro de Block, escrito en los años 70, tiene un prólogo de Murray Rothbard, uno de los padres fundadores del libertarianismo, desarrolla a lo largo de 187 páginas una serie de personajes que asumen conductas que son reguladas o directamente prohibidas en los países occidentales, para intentar demostrar que en todos los casos el factor conflictivo es la presencia del Estado.

Milei probablemente lo distribuyó como un intento de afianzar entre los suyos el modo en que él entiende el mundo, a modo de ejercicio teórico. Pero el hecho de que haya sido distribuido en un encuentro en la Casa Rosada que trascendió a la prensa implica que se trata casi la explicitación de un programa de gobierno, lo que genera polémica por el tenor de las afirmaciones que allí se vierten.

En uno de los pasajes más controvertidos, el autor afirma que quien contrata niños es tan “amable y benevolente” como cualquier otra persona y que la institución del trabajo infantil es “honorable”, con una supuesta trayectoria de buenas obras. Según el libro, el verdadero daño no lo genera la explotación, sino la ley que la prohíbe.

El mismo razonamiento se aplica al narcotráfico. Block sostiene que el traficante cumple una función social al mantener bajo el precio de la droga. Cuando el precio sube, explica, no es por la sustancia ni por quien la vende, sino por la intervención del Estado. En esa misma línea, el libro afirma que “cualquier acción que abarate el precio de la droga es una forma de aliviar el problema” y concluye que la figura demonizada es la del narcotraficante, mientras que las fuerzas de seguridad serían responsables del daño al interferir en el mercado.

A lo largo de sus páginas, “Defendiendo lo indefendible” también justifica monopolios privados, relativiza la contaminación ambiental, minimiza la explotación y aborda incluso escenarios donde la esclavitud aparece tratada como una transacción económica más. El criterio es siempre el mismo. Lo que plantea es que si existe consentimiento y mercado, no hay límite moral que deba imponerse desde el Estado.

Temas
Ver más

El oro que no brilla: silencio, reservas y poder

El Gobierno autorizó "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú

El Presidente le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner

Javier Milei respaldó una intervención armada de Trump en Venezuela y "Lula" Da Silva la comparó con Malvinas

Bahía Blanca: detuvieron a un hombre por amenazas contra el Presidente y la colectividad judía

Cristina Kirchner, dura contra Luis Caputo: "el nuevo estreno, dólar indexado"

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

Empleo formal: caídas significativas en la cantidad de empleadores y puestos de trabajo registrados

Axel Kicillof aseguró que va a acompañar la marcha de la CGT y pidió un debate sobre la reforma laboral

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA

El oro que no brilla: silencio, reservas y poder

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica. 

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

Por  Agencia DIB