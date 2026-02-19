jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 18:18

Indec: los precios mayoristas subieron 1,7% en enero, con una variación interanual de 26,4%

El mes pasado el incremento había sido de 2,4%. Dentro de los bienes de origen local, las mayores incidencias correspondieron a los productos agropecuarios (0,49%) y alimentos y bebidas (0,29%).

Por Agencia DIB
Los precios mayoristas subieron 1,7% en enero, según el Indec.

Los precios mayoristas registraron en enero una suba mensual del 1,7% en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). De esta manera, el indicador, que el mes pasado había subido 2,4%, marcó una variación interanual del 26,4%, de acuerdo con el informe oficial difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento del IPIM estuvo impulsado tanto por los productos nacionales, que avanzaron 1,7%, como por los importados, que subieron 1,5%. Dentro de los bienes de origen local, las mayores incidencias correspondieron a los productos agropecuarios (0,49%), alimentos y bebidas (0,29%) y productos refinados del petróleo (0,14%), entre otros rubros que explicaron buena parte de la variación del mes.

Precios Mayoristas

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, mostró un aumento del 1,6% mensual y una suba interanual del 26,6%. La dinámica fue similar a la del IPIM: los productos nacionales crecieron 1,6% y los importados 1,5%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios percibidos por el productor local y contempla exportaciones, registró un alza del 1,6% en enero y una variación interanual del 27,7%. En este caso, la suba estuvo traccionada principalmente por los productos primarios, que aumentaron 2,4%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 1,2%.

Entre los productos primarios se destacó el comportamiento de los agropecuarios, con una suba mensual del 4,1% en el IPIM, mientras que los productos pesqueros crecieron 4,6%. En el segmento manufacturero, alimentos y bebidas aumentaron 2,4% y el tabaco 3,3%, cifras que explican parte de la presión sobre la cadena de precios en el inicio del año.

Fuente: Agencia DIB

