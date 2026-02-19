jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 10:30

ARBA prorrogó el plazo para el pago del impuesto Inmobiliario: cuál es la nueva fecha

Se extendió hasta el jueves 26 el plazo para pagar en término la cuota 1 y el impuesto anual. Cuáles son los descuentos.

Por Agencia DIB
Novedades sobre los impuestos.
Novedades sobre los impuestos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se extendió hasta el próximo jueves 26 de febrero el plazo para abonar en término la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía.

Más noticias
El titular de ARBA, Cristian Girard.

El titular de ARBA alertó por el avance de la desigualdad económica en el mundo
La planta de Stellantis.

Stellantis paraliza la producción automotriz por dos semanas en su planta bonaerense

La prórroga busca brindar más tiempo a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política que reconoce el buen cumplimiento y fortalece la cultura tributaria.

Cabe recordar que el vencimiento estaba previsto para este jueves 19, según había establecido ARBA en su cronograma inicial. En tanto, que la cuota 1 y el anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerá el 17 de marzo.

Los descuentos para el pago en ARBA

Quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento podrán acceder a un descuento del 15%. Para obtener ese beneficio, la partida no deberá registrar deudas.

En tanto, quienes elijan abonar por cuota podrán acceder a una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. A tal efecto, no deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y deberán pagar dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagar”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito, generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos o descargar la boleta para abonar de manera presencial en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El titular de ARBA alertó por el avance de la desigualdad económica en el mundo

Stellantis paraliza la producción automotriz por dos semanas en su planta bonaerense

Trabajadores de Fate: "Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la fábrica cerrada"

Aumentaron los colectivos un 31%: cuánto cuesta el boleto en el AMBA

Cierra Fate: golpe histórico para la industria del neumático argentino

Feriado de Carnaval récord: 3 millones de turistas viajaron por todo el país

El consumo privado prolonga su estancamiento en el inicio de año: la compra de carne cae 6,5%

Se profundizala crisis textil: ahora pidió el concurso preventivo una histórica firma del sector

Indec: los salarios crecieron en promedio 1,6% en diciembre, con una suba interanual de 38,2%

Indec: el uso de la capacidad instalada cayó al 53,8% en diciembre, el número más bajo de 2025

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La vacunación infantil, clave para la salud. 

Qué vacunas necesitan tener los alumnos antes del inicio de clases en PBA