jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 16:38

El Frente Docente confirmó que todos los gremios se suman al paro del 2 de marzo

FEB, SUTEBA, UDOCBA, los privados de SADOP y AMET -escuelas técnicas- firmaron un comunicado conjunto. Reclamos a Nación y Provincia.

El FUDB convocó a un paro el miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral y el ajuste en educación.

El FUDB convocó a un paro el miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral y el ajuste en educación.

El Frente de Unidad Docentes bonaerense confirmó hoy que todos los gremios que lo integran se plegarán al paro del próximo lunes 2 de marzo, que postergará en los hechos el inicio de clases por 24 en la provincia.

Más noticias
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El Gobierno calificó al paro de "extorsivo" y criticó al dueño de Fate por el cierre
Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

Hasta ahora, solo la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) había confirmado oficialmente el paro, tras rechazar la propuesta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof. SUTEBA también había anunciado un paro para el 2, pero contra la política educativa del gobierno de Javier Milei, más allá de que también había considerado insuficiente la suba ofrecida por provincia.

Pero ahora en FUDB difundió un comunicado firmado por todas las entidades ratificando el paro del 2: a FEB y SUTEBA se suman los privados de SADOP, los representantes de las escuelas técnicas nucleadas en AMET y UDOCBA, el gremio docente alineado con la CGT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SUTEBAProvincia/status/2024544097780789507&partner=&hide_thread=false

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Y también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial.

Como informó DIB, los docentes rechazaron un incremento del 3% para los salarios de febrero y harán un paro que interrumpirá el inicio de las clases por primera vez desde que Kicillof llegó al gobierno, hace 6 años.

Temas
Ver más

El Gobierno calificó al paro de "extorsivo" y criticó al dueño de Fate por el cierre

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

Casi sin transporte y poco movimiento: la CGT para contra la reforma laboral

Por la huelga convocada por la CGT, peligran los partidos de este jueves

La CGT confirmó el paro, mete presión a diputados indecisos y habló del "fracaso del plan económico"

El Gobierno busca desalentar el paro y descontará el día de los que adhieran

Sin colectivos, trenes, subtes y aviones: cómo será el paro de la CGT

ATE bonaerense para y se moviliza este jueves contra la reforma laboral

La FEB anunció un paro docente que afectará el inicio de clases en la Provincia

Provincia autorizó otro aumento extraordinario de los ómnibus: suben 15% desde marzo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gremio La Fraternidad y un paro de trenes.

Casi sin transporte y poco movimiento: la CGT para contra la reforma laboral

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Por  Agencia DIB