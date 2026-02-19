Provincia autorizó otro aumento extraordinario de los ómnibus: suben 15% desde marzo

El gobierno bonaerense autorizó hoy un nuevo aumento “extraordinario” de la tarifa de transporte de ómnibus en el Área Metropolitana por el cual los pasajes se incrementarán en torno al 15%.

El aumento complementa otra suba extraordinaria que se había autorizado para las líneas de ómnibus que cubren recorridos en el Área Metropolitana -conurbano y La Plata, básicamente- del 10% que se dispuso en diciembre.

Ambos aumentos se suman a los porcentajes que dispone la fórmula de actualización vigente de los pasajes, que se incrementan un 2% más la inflación del mes anterior.

Así, según se informó oficialmente, en marzo el boleto mínimo de los servicios urbanos del Gran Buenos Aires va a costar 832,57 pesos y $1323,78 para quienes tengan la tarjeta SUBE sin nominar.

Esto implica un aumento del 15,34% con respecto a la tarifa actual que está vigente desde el 1º de febrero.

El incremento también se va a sentir en los distritos del Gran La Plata. En este caso, las líneas van a pasar a cobrar 906,73 pesos por el tramo mínimo (y $1441,70 para quienes tengan la tarjeta SUBE sin registrar.

Aumento nacional

El lunes, el gobierno nacional había autorizado un incremento extraordinario pero para los ómnibus bajo su jurisdicción del 31%. Se trata de líneas que unen la ciudad de Buenos Aires con destinos en el Conurbano pero también con destinos de media distancia que están ubicadas más allá de ese límite.

Fuente: Agencia DIB.