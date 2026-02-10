martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026 - 16:24

Tras la polémica por la fórmula de medición, la inflación volvió a subir: 2,9%

El dato del Índice de Precios al Consumidor de enero fue 0,1% superior al de diciembre. La inflación sigue sin bajar.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Archivo DIB.

Luego de la polémica por la postergación indefinida de la actualización de la fórmula para medirla, que derivó en el portazo de Marco Lavagna, la inflación de enero dio un 2,9%, una décima por encima del 2,8% de diciembre.

Inflación según el Indice de Precios al Consumidor.

Empujados por las verduras y la carne, los alimentos subieron 4,7% en enero
La inflación del mes de enero en CABA volvió a subir, como en los últimos diez meses.

La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero, la mayor alza en 10 meses

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) esperaba un 2,4% para enero. Sin embargo, el dato fue superior al IPC porteño, que había reflejado para el mismo mes un 3,1% —apuntalado por subas superiores al 15% en estacionales, y pese a que la medida núcleo había mostrado una desaceleración de seis décimas.

La polémica se había dado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, impidera la aplicación del Índice de Precios al Consumidor ajustado con la encuesta de consumo actualizada a 2018 para mejorar la percepción de los habitos de la población, ya que la actual data de 2004 y computa gastos que no se tienen, como el alquiler de VHS o la compra de diarios papel.

