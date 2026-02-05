jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 13:42

Se comió más carne en 2025 y subió el consumo de pollo y cerdo

El consumo per cápita de carnes creció cerca de 4% en el país durante el año pasado. La participación de carne aviar y porcina subió por el aumento de precio de la vacuna.

Por Agencia DIB
Subió el consumo de carne de pollo.

El consumo per cápita de carnes en la Argentina aumentó casi un 4% durante 2025, con mayor peso de la aviar y porcina ante el alza de precios de la vacuna, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Así, el incremento de consumo fue de 3,85% interanual. De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo una suba de 112,16 kg consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kg, “consolidando la tendencia de aumento del consumo interno”, según se destacó desde la Secretaría.

Por categorías

Este crecimiento, separado por categorías, fue como sigue:

  • Carne bovina: aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%)
  • Carne porcina: registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%)
  • Carne aviar: creció de 46,25 kg a 47,68 kg (3,07%)

“Cabe mencionar que este incremento en el consumo de las tres carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025”, insistieron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Diversificación

“Estos resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes”, destacaron.

Y cerraron: “Estos resultados dan cuenta del trabajo llevado adelante para fortalecer la producción, mejorar la competitividad y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional”.

Suba de precios

El crecimiento de las variantes porcina y aviar dentro del mercado cárnico también está asociado a la significativa suba de precios que viene experimentando la carne vacuna en los últimos tiempos. En este sentido, durante 2025 el rubro carnes y derivados arrojó una suba promedio de los cortes vacunos relevados por el INDEC de 68,6% interanual en diciembre pasado.

En contraste, el precio del pollo entero registró un aumento de 19,2% entre el cierre de 2024 y el cierre de 2025, una suba notoriamente menor que los principales cortes vacunos en el mismo periodo.

Fuente: Agencia DIB

