Un informe del INTA San Pedro determinó que enero de 2026 fue el más seco de los últimos 60 años

Un informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro confirmó que enero de 2026 registró el menor nivel de lluvias desde 1965 en el sector del norte bonaerense monitoreado, situación que genera gran preocupación para el sector agropecuario. Las precipitaciones extremadamente escasas , combinadas con temperaturas elevadas , generaron un marcado estrés hídrico que ya comienza a tener impacto en los principales sistemas productivos de la región.

Habilitada la "inocencia fiscal", por qué apunta al uso de los "dólares del colchón"

La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero, la mayor alza en 10 meses

De acuerdo al relevamiento realizado por el organismo, en los partidos de San Nicolás , Ramallo , San Pedro, Baradero y Zárate , durante enero se registraron apenas 10,6 mm de lluvia en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro, muy por debajo del promedio histórico mensual de 117,9 mm . Este valor convierte al último enero en el más seco desde que se tienen registros (serie 1965-2025).

En tanto, de acuerdo a las conclusiones del trabajo, "los cultivos agrícolas extensivos , la soja de primera y de segunda, así como los maíces de fecha y tardíos, se encontraron mayoritariamente en buen estado general en los distintos partidos , aunque con signos incipientes de estrés hídrico y una marcada dependencia de la ocurrencia de lluvias para sostener el llenado de granos y la evolución futura de los cultivos. Los análisis de índices satelitales de vegetación y humedad reflejan esta situación, mostrando heterogeneidad espacial y niveles decrecientes de humedad en el perfil".

Así, en conjunto, el informe "evidencia un escenario productivo condicionado por un enero excepcionalmente seco y caluroso , que plantea desafíos relevantes para la producción agrícola, ganadera e intensiva de la región".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INTASanPedro (@intasanpedro)

Lluvias escasas

De acuerdo al análisis de lo que fue el primer mes del año en materia climática, "entre el lunes 19 y el domingo 25 de enero se consolida un período con precipitaciones inferiores a los promedios históricos en la mayor parte de la región Pampeana, el Litoral y el noreste argentino", precisó el sitio especializado Meteored. Y añadió: "Provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes presentan acumulados muy escasos o directamente ausencia de lluvias significativas".

Según lo previsto para el mes de febrero, que ya promedia sus primeros diez días, "la zona central del país continuará con lluvias escasas, prolongando un escenario que resulta crítico para la evolución de los cultivos en etapas sensibles de su desarrollo", apuntó el sitio web. "La persistencia de este patrón obliga a un seguimiento cercano de las condiciones meteorológicas durante los próximos días", recomendó.

En este contexto, el balance entre lluvias deficitarias y temperaturas más bajas seguirá siendo determinante para la campaña agrícola. La evolución de febrero será clave para definir si el estrés hídrico se intensifica o si se logra una recuperación gradual en las regiones más afectadas.

El informe completo de INTA san Pedro se puede consultar en este archivo:

Informe sobre el estado de los cultivos - FEBRERO 2025_comprimido

Fuente: Agencia DIB