Récord histórico: las importaciones de consumo treparon a US$ 8.376 millones, 25% más que en 2018

El récord histórico en importaciones está encabezado por los electrodomésticos: ingresaron del exterior un 217,7% más de estos equipos que en 2023.

Un informe reveló que las importaciones argentinas de Bienes de Consumo alcanzaron un valor récord histórico de 8.376 millones de dólares en el acumulado de enero a septiembre de 2025. Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo de 2018 , lo que implica un incremento del 25,3% frente a ese período, según el sondeo realizado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ) .

Anuncian una nueva baja de retenciones para los agroexportadores

De acuerdo con el reporte, solo en septiembre de 2025 las importaciones de Bienes de Consumo totalizaron 1.157 millones de dólares.

En términos relativos, estos bienes representan el 14,6% del total de las importaciones , ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo lapso de 2023.

Durante los primeros tres trimestres de 2025, el crecimiento de las importaciones fue liderado por sectores como Electrodomésticos, baterías y lámparas , que experimentó el mayor salto y aumentando un 217,7% frente a 2023, y representó el 8,4% del total. Le siguió Motos, bicicletas y otros equipos de transporte , con un incremento del 69,3% frente a 2023 y una participación del 8,4%.

Otros sectores con fuertes alzas fueron Prendas de vestir, que subió 99,2% frente a 2023 (6,3% del total), y Productos alimenticios, que se expandió un 49,4% frente a 2023, concentrando la mayor porción de las importaciones (16,4%). Finalmente, Marroquinería creció un 21,3% frente a 2023.

El análisis sectorial también reveló una explosión en el número de empresas importadoras: un aumento de 9.235 nuevas firmas (+70%) que importaron Bienes de Consumo entre enero y septiembre de 2025, en comparación con 2023.

Los mayores saltos absolutos se registraron en: Productos de caucho y plástico (+2.490 nuevas firmas), Marroquinería (+1.524 empresas), Prendas de vestir (+1.391) y Electrodomésticos, baterías y lámparas (+1.069 nuevas importadoras).

Las empresas más importadoras

El informe identifica a las empresas que concentran los mayores volúmenes de importación.

En Electrodomésticos, baterías y lámparas, el podio está encabezado por PILISAR S.A. (distribuidor Bosch), que concentra el 14% del total importado con un incremento del 395% vs 2023. Le siguen VISUAR S.A. y, con el 6% cada una, FRÁVEGA y WHIRLPOOL. El caso de Frávega es notable por un incremento del 3.162% frente a 2023.

En Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda Motor lidera con el 18% del total importado, con un crecimiento del 43% vs 2023.

En Prendas de vestir, TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total, seguida por Adidas Argentina S.A. (10%) y Puma Sports Argentina S.A. (4%).

En Productos alimenticios, Nestlé Argentina S.A. se posiciona como el principal importador con el 7% del total.

En Marroquinería, Adidas Argentina S.A. es el principal importador con el 15% del total, registrando un aumento del 392% en comparación con 2023.

En retroceso

El informe concluye que el crecimiento récord de las importaciones se da en un contexto de contracción para varios sectores de la producción local.

Así, mientras las importaciones de electrodomésticos crecieron 217,7% (vs 2023), la producción nacional de aparatos de informática, televisión y comunicaciones cayó 25,7%.

Las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8% (vs 2023), mientras que la producción local de estos productos 18,9%.

En el sector de alimentos y bebidas, la producción nacional tuvo una retracción marginal del 0,2%, en contraste con la expansión del 49,4% de las importaciones del sector.

Fuente: Agencia DIB