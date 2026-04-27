lunes 27 de abril de 2026
27 de abril de 2026 - 17:27

Récord del agro: en marzo la molienda de girasol superó las 500.000 toneladas

Desde 2009 no se daba un resultado tan significativo en girasol. Además, el incremento fue del 52% con respecto a marzo de 2025.

Por Agencia DIB
La harina y el aceite de girasol son muy demandados en el mercado interacional.

La harina y el aceite de girasol son muy demandados en el mercado interacional.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación anunció que marzo fue el tercer mes del año que registró el valor más alto desde 2009 en girasol con una molienda que superó las 500 mil toneladas, exactamente 564.630 toneladas.

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Con respecto al año anterior, el incremento es del 52%, muy por encima del promedio de la última década, lo que refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional, informó NA.

Un gran año para el girasol

Este resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y de la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, que se ve favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino.

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