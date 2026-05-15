Reabre La Suipachense después de estar paralizada durante nueve meses

Después de nueve meses de una parálisis total, la planta de la empresa láctea La Suipachense volverá a producir. La decisión fue confirmada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, en una resolución firmada por el juez Leandro Julio Enríquez , quien autorizó el alquiler de las instalaciones fabriles, las maquinarias y las marcas comerciales de la empresa quebrada a la firma Compañía Láctea Suipacha SA .

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La medida abre una nueva etapa para una de las industrias más emblemáticas de Suipacha, golpeada por una profunda crisis financiera, conflictos gremiales y meses de incertidumbre para sus trabajadores.

La resolución judicial llega luego de un largo proceso que incluyó la quiebra de Lácteos Conosur SA , controlante venezolana de La Suipachense, y el avance directo hacia la etapa de liquidación.

“Después de nueve meses hay una buena noticia para comunicar. Hay que reconocer que el juez siguió la causa paso a paso y consciente de lo que significa La Suipachense para nuestra comunidad. Firmó un dictamen, que luego del proceso de licitación quedó un oferente. Hay que ser prudentes porque esto no significa que la planta arranca mañana, pero sí que el conflicto se empezó a resolver y que en breve la fábrica va a empezar a funcionar”, explicó el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini , citado por La Razón de Chivilcoy .

En el fallo, el juez remarca la importancia económica y social que tiene la empresa para Suipacha y destaca que la continuidad de la actividad puede contribuir a preservar fuentes de trabajo, sostener el movimiento económico local y mejorar las condiciones de realización futura de la unidad productiva.

Gestiones

Durante los últimos meses, el Municipio de Suipacha llevó adelante distintas gestiones y mesas de trabajo junto al Juzgado, la Sindicatura, organismos provinciales y los actores privados involucrados, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para preservar la unidad productiva y avanzar hacia una posible reactivación de la planta.

“Quiero reconocer a quienes llevaron adelante la lucha y la mantuvieron y demostraron lo importante que es La Suipachense para nosotros como comunidad. Este es un trabajo que hicimos pasito a pasito trabajando en conjunto con los trabajadores”, expresó Mancini.

Auge, caída y renacimiento

Con más de 70 años de historia, La Suipachense llegó a procesar unos 250.000 litros diarios de leche y a emplear a 140 personas. Durante décadas fue uno de los motores económicos de Suipacha y una marca reconocida por su producción de quesos y dulce de leche.

Sin embargo, en el último tiempo la situación se volvió crítica y la firma redujo progresivamente su actividad en medio de un fuerte conflicto salarial, acumuló una deuda postconcursal con cheques rechazados por más de 8.000 millones de pesos y enfrentó reclamos gremiales por más de 1.000 millones.

La producción terminó completamente detenida y los trabajadores ocuparon la planta en reclamo de salarios y aguinaldos adeudados. Con la quiebra decretada, la empresa pasó formalmente a administración judicial a través de un síndico.

Ahora, la reapertura será gradual. En una primera etapa se reincorporará una cantidad reducida de empleados mientras se ponen nuevamente en funcionamiento distintas líneas de producción.

Mientras tanto, el alquiler de la planta permitirá además generar ingresos para la masa de acreedores.

Fuente: Agencia DIB