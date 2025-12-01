lunes 01 de diciembre de 2025
Ingreso de dólares del campo: caída en noviembre aunque el saldo sigue siendo positivo

La liquidación mensual cayó 32% frente a octubre y marcó el menor registro para un noviembre desde 2015.

Por Agencia DIB
La exportación de granos.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), anunciaron este lunes que durante noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de US$759,7 millones de dólares, un 32% menos en relación a octubre, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a noviembre de 24%.

Ambas entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, informaron que los US$759,7 millones de dólares ubicaron a noviembre como el más bajo para este mes en la última década.

Según indicaron, noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre.

De hecho, entre enero y noviembre ingresaron US$ 30.323 millones, lo que implica un 24% más que en el mismo período de 2024. Sin embargo, la desaceleración de noviembre frenó la tendencia.

El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera.

Fuente: Agencia DIB

