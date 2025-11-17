lunes 17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025 - 09:07

Modifican mecanismos de fiscalización para motos y cuatriciclos importados

El Gobierno nacional dispuso cambios en los mecanismos de verificación para empresas que importan vehículos incompletos con alícuota 0%.

Por Agencia DIB
El Grupo Simpa, representante de varias marcas de motos.

La Secretaría de Industria y Comercio oficializó este lunes, a través de la resolución 490, una actualización del esquema de fiscalización para las empresas que importan motocicletas, cuatriciclos y otros vehículos similares incompletos y completamente desarmados bajo alícuota del 0%, siempre que cuenten con producción local de partes.

El régimen está previsto en los decretos 81/2019 y 460/2023, que extienden el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2028. La medida, se informó, apunta a reforzar las auditorías y actualizar los requisitos administrativos.

La normativa sustituye artículos de las Resoluciones 23/2019 y 621/2023, que regulan el régimen mediante el cual las empresas con plantas industriales en el país pueden acceder a una alícuota del 0% en la importación de unidades incompletas para su producción local. Los cambios establecen que las tareas de verificación y control quedarán a cargo de la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Productiva.

Entre las modificaciones más relevantes se dispone que la autoridad de aplicación realizará inspecciones en las plantas de los beneficiarios y, si lo considera necesario, en las de sus proveedores de partes nacionales. También se habilita la celebración de convenios con instituciones públicas para asistencia técnica en las auditorías.

Además, se actualizan los costos que deberán afrontar las empresas beneficiarias por las actividades de fiscalización: un 1,5% del monto de los derechos de importación no abonados en el marco del Decreto 81/2019, y un 1% para los beneficios del Decreto 460/2023. El pago deberá realizarse mediante la plataforma e-recauda y presentarse junto con los formularios de verificación y la declaración correspondiente de derechos de importación. (DIB)

