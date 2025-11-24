lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 10:54

Inmobiliario: cuándo vence la última cuota y quiénes pagarán el adicional

El pago extra del Impuesto Inmobiliario es por una disposición para 2024, que sigue vigente porque no aprobaron la ley impositiva el año pasado, informó ARBA.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el Inmobiliario.
Novedades sobre el Inmobiliario.
Más noticias
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

Crecen las deudas de los argentinos y promedian los $5,6 millones por cliente
Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Los contribuyentes que estén al día y tengan adherido el impuesto al débito automático conservarán la bonificación de hasta el 10%, beneficio que también se mantiene para quienes realizaron el pago anual y les corresponda abonar el monto adicional.

En tanto, el organismo recordó que el monto adicional del Inmobiliario se aplica en el marco de la Ley Impositiva 2024 (Nº 15.479), prorrogada para el ejercicio vigente. Se trata de un concepto focalizado, destinado exclusivamente a los inmuebles de mayor valuación, y que se liquida junto con la última cuota del tributo.

Según lo establecido por la normativa, el adicional corresponde solo cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000. De este modo, la medida impacta en un universo reducido de partidas, sin afectar a la mayoría de los hogares de la Provincia.

Alcance del adicional de Impuesto Inmobiliario Edificado

De acuerdo con los datos de ARBA, el adicional en Urbano Edificado alcanza al 8% de las 5.335.124 partidas registradas, lo que confirma su carácter acotado y progresivo.

El organismo también destacó que el monto adicional tiene un límite máximo del 20% sobre el impuesto anual determinado, lo que busca aportar previsibilidad y moderación en la carga tributaria de los inmuebles alcanzados.

Para facilitar la información a las y los contribuyentes, ARBA habilitó en su portal la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional”, que permite verificar —por Partido y Partida— si un inmueble debe abonar este concepto. (DIB)

Temas
Ver más

Crecen las deudas de los argentinos y promedian los $5,6 millones por cliente

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Frutilla: se actualiza normativa para homologar los estándares

Provincia de Buenos Aires: sostenida caída de la cantidad de empleadores y trabajadores registrados

Las empleadas de casas particulares recibirán un aumento salarial del 1,3%: cobran apenas 3.582 por hora

Caputo cruzó al Wall Street Journal: "Desistimos de los US$ 20.000 millones por la mejora del mercado"

Desde diciembre de 2023, el gasto en servicios públicos aumentó 525% en promedio

Otro gesto de distancia de Macri hacia Milei: China es mejor socio comercial de Argentina que EE.UU.

Alerta financiera: el Wall Street Journal dice que se cayó el crédito que los bancos norteamericanos iban a dar a Argentina

Tres Arroyos: el ministro Javier Rodríguez presentó la 15ª edición de la Revista MDA

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El avión Grumman Tracker S-2E restaurado por veteranos de guerra de Luján.

Luján: restauraron un histórico avión que combatió en la Guerra de Malvinas

Por  Agencia DIB