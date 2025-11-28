La Provincia lanzó un sistema digital obligatorio para contratar obras públicas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en su plan de modernización administrativa con la creación del Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, denominado “PBACONTRATACIONES”, junto con el portal web que centralizará toda la operatoria del sector.
La medida quedó establecida en el Decreto 2847/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con el que la Provincia busca fortalecer el desarrollo tecnológico y simplificar trámites para “agilizar la interacción entre el Estado Provincial y los administrados”, en línea con la Ley N° 14.828, que impulsó el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública.
En ese marco, se destaca que la utilización de documentos electrónicos y firmas digitales tiene idéntico valor jurídico que su equivalente en papel.
El texto recuerda que Buenos Aires ya cuenta con herramientas como el sistema GDEBA, utilizado para expedientes electrónicos, y el sistema de compras electrónicas implementado en 2017. En aquel momento la obra pública quedó afuera de la modernización y todas las licitaciones, las aperturas de sobres, las firmas de los contratos se tramitaban con papeles y firmas de puño y letra.
El nuevo sistema “PBACONTRATACIONES” se propone asegurar mayor eficiencia, transparencia, neutralidad e imparcialidad en los procedimientos de selección, así como reducir costos y tiempos administrativos. Además, utilizará estándares tecnológicos interoperables que garanticen confidencialidad, identidad de usuarios y registro seguro de operaciones, y contribuirá al desarrollo sostenible eliminando el uso de documentos físicos.
El decreto también subraya que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos será la autoridad competente para implementar y administrar la plataforma. La cartera diseñará las normas operativas y capacitará a las unidades de compras, además de fijar el cronograma obligatorio para que todas las jurisdicciones provinciales adopten el nuevo sistema.
El portal oficial creado para su funcionamiento será https://pbacontrataciones.minfra.gba.gob.ar, de acceso público y gratuito. Allí se publicarán los llamados, se presentarán ofertas, se enviarán consultas y se realizará todo el seguimiento contractual. El nuevo esquema abarca desde la solicitud inicial hasta la adjudicación, el perfeccionamiento del contrato y la recepción de las garantías. (DIB)