La Provincia en alerta: 3 de cada 10 empresas cerradas estaban radicadas en territorio bonaerense

Desde que Javier Milei desembarcó en el poder en diciembre de 2023, miles de empresas bajaron las persianas , lo que repercutió despidos . El país acumula doce meses consecutivos de cierre neto de unidades productivas, y la provincia de Buenos Aires es la más afectada.

Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López , tres de cada diez empresas que cerraron en el país estaban radicadas en suelo provincial , una proporción que refleja el peso del distrito en la estructura productiva nacional, pero también la magnitud del impacto local de la recesión.

“Estamos frente a un modelo económico que debilita la producción nacional y a los sectores que impulsan el mercado interno. El cierre de empresas y la destrucción persistente de empleo son una constante desde la asunción del Gobierno nacional”, escribió López en la red social X.

En concreto, y tal como contó Agencia DIB días atrás, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, si se analiza desde noviembre de 2023, el último que gobernó Alberto Fernández, a octubre pasado, en 23 meses se produjo una caída neta de 21.046 empleadores o “unidades productivas”, que emplean a uno o más trabajadores. Es decir, unas 915 por mes o 30 por día.

Dentro de ese panorama general, la provincia de Buenos Aires aparece como el territorio más castigado: perdió 5.621 unidades productivas, encabezando el ranking de cierres a nivel nacional. Detrás se ubicaron Córdoba (3.696), la Ciudad de Buenos Aires (2.409) y Santa Fe (2.302), mientras que el resto de las provincias, en conjunto, explicaron una porción significativa del ajuste, en un contexto donde prácticamente todo el país resultó afectado.

El impacto no se limita a una rama puntual. A nivel sectorial, la destrucción de empresas ya alcanza a 16 de los 20 sectores económicos relevados. Comercio, industria manufacturera y construcción -sectores estrechamente ligados al mercado interno- concentran cerca del 40% de las unidades productivas perdidas en el país, lo que explica el efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad.

Fuente: Agencia DIB