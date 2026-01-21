miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 17:51

Indec: la actividad económica volvió a caer en noviembre pero en los primeros 11 meses de 2025 mantuvo la expansión

El indicador mostró una caída de 0,3% interanual y también un descenso de 0,3% respecto de octubre en la medición desestacionalizada.

Por Agencia DIB
La actividad económica se contrajo en noviembre, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró una caída de 0,3% interanual y también un descenso de 0,3% respecto de octubre en la medición desestacionalizada, mientras que el componente tendencia-ciclo no presentó variaciones.

Con relación a igual mes del año anterior, diez de los sectores que integran el EMAE exhibieron subas, aunque el desempeño no logró compensar el retroceso de otras ramas de peso. En términos acumulados, la actividad económica mostró una expansión de 4,5% en los primeros once meses de 2025 frente al mismo período de 2024.

Entre los rubros con mejor desempeño se destacó la “Intermediación financiera”, que creció 13,9% interanual, impulsada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa. También mostró un avance relevante el sector de “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con una suba de 10,5% interanual, asociada a una mayor producción respecto del año previo.

Actividad Económica

Estas dos actividades fueron, además, las de mayor incidencia positiva en el índice general. En conjunto, “Intermediación financiera” y “Agricultura” aportaron 0,94 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, convirtiéndose en los principales motores del nivel de actividad durante noviembre.

En contraposición, cinco sectores registraron caídas interanuales. La baja más pronunciada correspondió a “Pesca”, con un retroceso de 25%, seguida por la “Industria manufacturera”, que cayó 8,2%, y el “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”, con una disminución de 6,4%. Estos rubros fueron los que más incidieron negativamente en el resultado global.

De acuerdo con el informe del Indec, la combinación de subas y retrocesos sectoriales derivó en la leve contracción del nivel general de actividad durante el mes.

Fuente: Agencia DIB

Indec: la actividad económica volvió a caer en noviembre pero en los primeros 11 meses de 2025 mantuvo la expansión

