miércoles 12 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 17:55

Indec: una familia tipo necesitó $ 1.213.799 para no ser considerada pobre

La Canasta Básica Total registró en octubre un incremento del 3,1%, según el Indec. Un hogar de 4 integrantes requirió $ 544.304 para no caer en la indigencia.

Por Agencia DIB
Según el Indec, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $ 1.213.799 para no ser considerada pobre.

Xinhua

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, registró en octubre un incremento del 3,1% respecto de septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La evolución de los salarios, según el Indec.

Salarios: según el Indec, subieron 2,2% en septiembre, 5,7% en el sector privado no registrado
Inflación según el Indice de Precios al Consumidor. - Xinhua -

La inflación fue del 2,3% en octubre, sexto mes consecutivo de aumento, y acumula 24,8% en el año

De esta manera, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $ 1.213.799 para no ser considerada pobre. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, también subió 3,1%. Con este aumento, un hogar de cuatro integrantes requirió $ 544.304 para cubrir las necesidades alimentarias mínimas. Ambas canastas acumulan en lo que va del año incrementos del 18,5% (CBT) y 21,1% (CBA), con variaciones interanuales de 23,0% y 25,2%, respectivamente.

Canasta

Según el Indec, el costo de la CBA para un adulto equivalente se ubicó en $ 176.150, mientras que la CBT alcanzó $ 392.815. En el caso de un hogar de cinco integrantes, la línea de pobreza se ubicó en $ 1.276.649, y la de indigencia, en $ 572.488.

Los precios de ambas canastas se actualizan mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA). (DIB)

