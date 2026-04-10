Granja Tres Arroyos sigue complicada: ahora suspendió 200 trabajadores en Pilar

Una proteta de los trabajadores de Pilar.

En una nueva escalada de la crisis de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, ubicada en La Lonja, en Pilar, en las últimas horas la firma decidió suspender temporariamente a alrededor de 200 empleados por un plazo de 180 días.

Así lo indicaron trabajadores que dieron su testimonio a El Diario de Pilar, un medio local. Según indicó ese portal, la medida consiste en que se trabaje sólo tres de los cinco días de cada semana. "El resto de los días no trabajados serán pagados al 50% de lo que corresponde", agregaron.

A su vez, los pagos seguirán siendo en cuotas, como ya viene sucediendo desde hace más de un año.

Cronología La crisis no es nueva. La empresa no pudo recuperar el mercado chino tras la gripe aviar de 2023. El cierre de ese destino representó la pérdida de US$ 160 millones para los exportadores de pollos, casi la mitad del total de los envíos al exterior. Y para Granja Tres Arroyos, significó pasar de exportar un 25% de sus productos, en lugar del 33%.

En enero de este año, los trabajadores de la planta Pilar realizaron un paro tras rechazar una propuesta de la empresa para pagar hasta en cinco cuotas las deudas salariales.

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