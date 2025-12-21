domingo 21 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025 - 10:07

Fiebre aftosa y brucelosis bovina: calendario 2026 para la primera y segunda campaña de vacunación

El Senasa oficializó el cronograma previsto para ambos ciclos, con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y de las asociaciones rurales.

Por Agencia DIB
Quedó establecido el calendario para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Quedó establecido el calendario para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Quedó establecido el calendario 2026 para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en las zonas donde la aplicación es sistemática.

Más noticias
Buenas perspectivas para el puerto de Bahía Blanca. 

Bahía Blanca rompe todos los récords: el puerto duplicó sus embarques en noviembre
El ministro Rodríguez en el nuevo Mercado Bonaerense Fijo de Moreno.

La Provincia inauguró un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en el partido de Moreno

En línea con la Resolución 711/2025 del Senasa, que fija la nueva estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del próximo año, el organismo sanitario nacional oficializó el cronograma previsto para ambos ciclos vacunales.

Con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y de las asociaciones rurales, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis iniciarán la campaña los días 2 y 9 de marzo.

No obstante, algunos planes sanitarios de provincias del norte del país, como Jujuy, Catamarca y Tucumán, comenzarán el primer ciclo de vacunación en enero, mientras que regiones diferenciadas de Salta y La Rioja darán inicio a sus campañas en abril.

Senasa: fiebre aftosa y brucelosis bovina

Durante la primera campaña, todos los predios ganaderos deberán vacunar la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas. En el caso de los establecimientos de engorde a corral, podrán optar -con previo aviso a la oficina del Senasa correspondiente- por realizar una vacunación estratégica al ingreso de los animales o continuar con la inoculación sistemática, quedando exceptuados de vacunar en el primer ciclo.

Con el cambio de estrategia, en la segunda campaña anual solo deberán inmunizarse los terneros y las terneras con una dosis de refuerzo, dejando de vacunarse vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Esta modificación implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis y unos 22 millones de dólares.

Además, se llevará adelante la campaña de vacunación contra la brucelosis bovina en terneras de 3 a 8 meses en todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca rompe todos los récords: el puerto duplicó sus embarques en noviembre

La Provincia inauguró un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en el partido de Moreno

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense

El Gobierno aprobó un préstamo de US$ 300 millones para "reordenar" los subsidios energéticos

Intercambio: la balanza comercial acumula 24 meses consecutivos de saldo positivo

Indec: la tasa de desocupación bajó al 6,6%, pero con menor proporción de trabajadores asalariados

Hidrovía: el Gobierno oficializa la licitación y busca una concesión privada sin costo fiscal

San Nicolás: el Gobierno autorizó a Sidersa la importación de componentes para su nueva acería

Correo Argentino tiene el primer sistema de clasificación robótica de América Latina

Caputo contra los intendentes: armó un portal para "escrachar" a los que cobran tasas altas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Quedó establecido el calendario para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Fiebre aftosa y brucelosis bovina: calendario 2026 para la primera y segunda campaña de vacunación