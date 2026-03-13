Dongfeng exhibió su gama completa de vehículos en Expoagro y abrió un nuevo concesionario en Rosario

La marca Dongfeng , comercializada en Argentina por Magma Automotive , participó en Expoagro 2026 con la exhibición de más de 14 modelos de su gama de vehículos comerciales y anunció la inauguración de un nuevo concesionario oficial en Rosario , en una apuesta por fortalecer su presencia en el mercado local y ampliar su red de atención en una región clave para la actividad productiva.

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Durante la principal muestra agroindustrial del país, la compañía presentó soluciones de transporte orientadas a distintos segmentos , desde logística urbana hasta operaciones de mayor escala vinculadas a la producción y el movimiento de cargas .

Federico Bangerter , gerente general para el Cono Sur del Grupo Magna y representante de Magma Automotive, destacó la importancia del mercado argentino dentro de los planes de expansión de la marca.

“ La participación de Dongfeng en Expoagro refleja la importancia de la Argentina dentro de nuestros planes de desarrollo y la magnitud de la inversión que estamos realizando. Estar presentes en el principal evento del sector nos permite mantener contacto directo con los actores clave de la industria”, señaló.

“Argentina es un mercado estratégico”

En la misma línea, Marcelo Mauro, country manager de Dongfeng Argentina, afirmó que la presencia en la exposición permitió mostrar el alcance del portafolio disponible en el país.

“Argentina es un mercado estratégico para la marca. Nuestra participación en Expoagro con el portafolio completo refuerza el compromiso de ofrecer soluciones integrales para cada necesidad de transporte, desde la logística urbana hasta operaciones de mayor escala”, explicó.

Líneas y demandas

En su stand, la empresa exhibió distintas líneas de vehículos comerciales diseñadas para responder a diversas demandas operativas.

Entre los ultralivianos, se presentó el Captain W 310 Cabina Simple, con motor naftero de 1,3 litros y capacidad de carga de 1.100 kilos, pensado para tareas de logística urbana y distribución. También se mostró el Captain W 412, disponible en cabina simple y doble, con motor de 1,6 litros y una capacidad de carga superior a las dos toneladas.

En el segmento liviano se destacó el Captain T 515, equipado con motor diésel de 2,5 litros y 148 caballos de potencia, orientado al transporte de herramientas, insumos y producción primaria.

La gama Captain C, integrada por los modelos 615 y 815, también formó parte de la exposición. Estos vehículos cuentan con motor Nissan de 3 litros, transmisión manual y configuraciones destinadas al movimiento de mercadería y cargas vinculadas a la actividad agropecuaria.

Para operaciones de mayor porte, la marca presentó el Captain D 1830, un camión equipado con motor Cummins de 6,7 litros y 300 caballos de potencia, diseñado para tareas agroindustriales de mayor volumen.

La oferta se completó con el segmento de vans, donde se exhibieron la VAN 312 Cargo, destinada a distribución urbana, y la U-VAN 414 Cargo, con mayor capacidad de carga y volumen para operaciones logísticas de mayor escala.

Nuevo concesionario en Rosario

En paralelo con su participación en la exposición, Dongfeng inauguró un nuevo concesionario oficial en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con el objetivo de ampliar su red comercial en una zona estratégica para el transporte y la logística del Litoral.

El nuevo punto de venta y servicio, denominado Truckhaus, está ubicado en avenida Eva Perón 7461, cerca de la bajada de la Avenida de Circunvalación 25 de Mayo, lo que facilita el acceso de transportistas y clientes de toda la región.

El establecimiento cuenta con una superficie total de 720 metros cuadrados, destinados a showroom, áreas comerciales, taller de servicio posventa y depósito de repuestos, con instalaciones diseñadas para brindar atención integral a transportistas, empresas y emprendedores.

“Un orgullo”

Walter Lastra, presidente de Truckhaus, señaló que la apertura implicó una inversión significativa en infraestructura y capacitación.

“Para nosotros es un orgullo convertirnos en concesionario oficial Dongfeng en Rosario. Nuestro compromiso es ofrecer a los clientes una experiencia integral y acompañar las necesidades del transporte y la producción en la región”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB