La actividad económica creció 4,4% en 2025 y el Gobierno celebró "máximos históricos" para diciembre

La actividad económica registró en diciembre un crecimiento del 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En la medición desestacionalizada, el índice mostró un avance del 1,8% respecto de noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo exhibió una suba del 0,3%, de acuerdo con el informe oficial difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con estos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad cerró 2025 con una mejora acumulada del 4,4% frente a 2024.
El Gobierno celebró estos datos. "El Estimador Mensual de Actividad Económica creció 1,8% mensual en diciembre (sin estacionalidad) y 4,4% en 2025”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. “En diciembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 1,8% mensual sin estacionalidad, 3,5% interanual y 4,4% cuando se compara el promedio anual de 2025 con el de 2024”, explicó en la red social X. A decir de Caputo, “tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2026373372347617790?s=20&partner=&hide_thread=false
Siempre de acuerdo con el ministro, “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del metro cuadrado y una suba abrupta del Riesgo País, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.
A su turno, “diciembre marcó el MÁXIMO histórico de producción para el país (serie desestacionalizada). El crecimiento punta a punta (serie original) da 6,6% en 2024 y 3,5% en 2025. Acumula 10,3% en la presidencia de Javier Milei, que suma dos años de crecimiento. Y todo esto a pesar de los kuka-tirapiedras. VLLC!”, escribió en la red social X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “MASTERCLASS DEL COLOSO”, citó minutos después el presidente Javier Milei.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2026385661368926287?s=20&partner=&hide_thread=false
Los números del Indec
De nuevo al informe del Indec, en la comparación interanual, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un salto del 32,2%, favorecido por una producción histórica de trigo, tanto en volumen como en rendimiento promedio. También sobresalió Intermediación financiera, que creció 14,1% interanual. Entre ambos rubros aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento general del indicador.
En contraposición, cuatro sectores mostraron caídas frente a diciembre de 2024. Las principales bajas se verificaron en Industria manufacturera (-3,9%) y en Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%), actividades que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
Fuente: Agencia DIB