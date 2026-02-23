El Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía a Aluar

El Gobierno de Javier Milei , a través del Ministerio de Economía, levantó la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% ad valorem las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China . Lo hizo a través de la Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida establece el cierre del examen por expiración del plazo y cambio de circunstancias, sin mantener vigente la protección establecida originalmente en 2020 en la administración de Alberto Fernández.

En concreto, rechaza un pedido de Aluar, empresa que también es propiedad de Javier Madanes Quintanilla (el dueño de Fate ) para extender una medida antidumping para la importación de aluminio chino .

Este derecho antidumping consistía en un arancel extra del 28% a esas importaciones , creado para proteger a la industria local frente a productos que entraban al país a precios considerados “injustamente bajos ”.

El tribunal técnico que revisó la medida analizó el comportamiento de ese comercio y concluyó que no surgían evidencias claras de que las importaciones chinas siguieran perjudicando a la producción nacional de aluminio, y que el impacto de la medida en el mercado había sido menor al esperado. Por eso, pese a que Aluar solicitó que se siga manteniendo la medida más allá de sus 5 años de vigencia, el Gobierno resolvió que no corresponde extenderla.

En ese contexto de virtual retracción de la competencia externa, Aluar amplió de manera sustancial su participación en el mercado interno, que pasó del 64% en 2019 al 91% en 2024. La comisión también subrayó la posición dominante de la compañía, única productora de aluminio primario y de foil en el país, lo que le otorga amplio margen para definir precios y volúmenes de producción.

Uno de los puntos más sensibles del informe fue la evolución de los precios. Según la CNCE, entre 2022 y 2024 el precio relativo del foil nacional aumentó entre un 5% y un 7%, mientras que en ese mismo período el precio internacional del aluminio —principal insumo del producto y que representa entre el 60% y el 65% de su costo medio— cayó un 16%. Es decir, aun con una baja significativa en el valor de la materia prima y con un mercado prácticamente cerrado a la competencia china, el precio interno del foil se incrementó.

