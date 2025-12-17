Indec: el costo de la construcción subió 2,5% en noviembre, 31,6% interanual

El costo de la construcción, según el Indec.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en noviembre una suba del 2,5% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El aumento del nivel general se explicó por incrementos en los tres capítulos que componen el indicador: materiales, mano de obra y gastos generales.

El capítulo “Mano de obra” fue el que mostró la mayor incidencia en la variación mensual, con un alza del 3,6%. De acuerdo con el informe oficial, este comportamiento respondió a la aplicación del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), vigente desde noviembre, que impactó tanto en la mano de obra asalariada como en los subcontratos, y también tuvo efecto sobre los gastos generales.

En el caso del capítulo “Materiales”, los precios aumentaron 1,4% en noviembre. Entre los mayores incrementos mensuales se destacaron los muebles de madera para cocina (6,9%), las pinturas y afines (2,6%) y los ladrillos y otros productos cerámicos (2,2%). En sentido contrario, algunos insumos registraron bajas o subas más moderadas, como los ascensores (-0,3%), las mesadas de granito (0,2%) y los artefactos de iluminación (0,3%).

Precios Construcción Por su parte, el capítulo “Gastos generales” avanzó 1,8% en el mes. Esta variación estuvo asociada con la actualización de tarifas eléctricas aprobadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), así como a ajustes en los valores de consumo y conexiones de agua, cloaca y gas, autorizados por los organismos regulatorios correspondientes.

En la comparación interanual, el ICC mostró un incremento del 31,6%. La mano de obra presentó la mayor suba, con un aumento del 44,2% respecto de noviembre de 2024, seguida por los gastos generales, que crecieron 29,7%, y los materiales, que avanzaron 20,5% en el mismo período. Costo de la construcción: comparativo En los primeros once meses de este 2025, el costo de la construcción acumuló un aumento del 21,1% en el Gran Buenos Aires: 19,4% los materiales; 22,1% la mano de obra; 23,9% los gastos generales. Fuente: Agencia DIB

