El empleo registrado sigue en caída: hay 300.000 puestos menos que a fines de 2023

En medio de cierres de empresas, despidos y pedidos de concurso , el empleo registrado sigue con números en rojo, volvió a caer en enero y acumuló una pérdida superior de 124.000 puestos en los últimos doce meses y 300.000 si se toma la llegada al poder de Javier Milei , según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

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La contracción del último mes estuvo impulsada principalmente por el sector público, mientras que en el ámbito privado el retroceso fue marginal. De acuerdo con la información disponible, la baja mensual fue la más leve de los últimos ocho meses.

En el sector privado registrado , la caída fue de apenas 0,04% , lo que marca una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo. Sin embargo, en términos acumulados, entre noviembre de 2023 y enero de este año se perdieron 206.262 puestos en este segmento, llevando el nivel de empleo a valores similares a los de comienzos de 2015.

En tanto, la mayor incidencia en la caída de enero provino del sector público , que retomó un sendero descendente a partir de septiembre de 2025, luego de una etapa de relativa estabilidad. Si bien el ajuste es más moderado que el registrado a comienzos de 2024, la reducción de puestos es sostenida: 77.044 desde finales del Gobierno de Alberto Fernández.

En contraste, el empleo en casas particulares mostró una leve recuperación desde el tercer trimestre de 2025, aunque se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. De hecho, según datos del SIPA hay alrededor de 21.000 puestos menos que en noviembre de 2023.

Construcción, minería e intermediación financiera

A nivel sectorial, la dinámica fue dispar. La construcción mostró señales de recuperación y encadenó dos meses consecutivos de crecimiento, aunque desde niveles muy deprimidos. Así lo reflejó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma.

En contraste, la industria manufacturera y el comercio volvieron a registrar caídas significativas. Estas tres actividades concentran casi la mitad del empleo asalariado registrado, por lo que su evolución resulta determinante. “Particularmente crítica es la situación de la industria, que se ubica 6,1% por debajo de su último pico, alcanzado en agosto de 2023, y se encuentra entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Las perspectivas de corto plazo no muestran señales de reversión”, señaló.

En cuanto a los sectores con mejor desempeño en términos de actividad, no se observa un correlato en la generación de empleo. El trabajo registrado en el agro se ubica apenas 2,4% por encima de fines de 2023, aunque continúa en niveles históricamente bajos. En minería y petróleo, el empleo se encuentra casi 10% por debajo de los niveles de hace dos años, en un contexto donde el crecimiento de Vaca Muerta no logra compensar la caída en las cuencas convencionales.

Por su parte, la intermediación financiera exhibe un fuerte crecimiento de la actividad, pero continúa reduciendo puestos de trabajo: el empleo en el sector cayó 3,5% desde fines de 2023 y se ubica en niveles mínimos desde 2011. En tanto, el sector informático, uno de los más dinámicos en las últimas décadas, mantiene un saldo positivo frente a 2023, aunque en los últimos meses evidenció una pérdida de dinamismo.

Fuente: Agencia DIB