lunes 13 de octubre de 2025
13 de octubre de 2025 - 18:14

Día de la Madre: se proyectan regalos por $ 46.500 promedio

Así se desprende de un informe de la consultora Focus Market. En cuanto a la demanda, “experiencia” es el rubro más elegido para los regalos.

Por Agencia DIB
El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina.

El próximo domingo, 19 de octubre, se celebra en Argentina el Día de la Madre, “la segunda fecha comercial más importante del año”, si de mirada económica se trata. En cuanto a la demanda, “experiencia” (cena, desayuno a domicilio o spa, entre otros) es el rubro más elegido para los regalos. Y sobre los lugares de adquisición, un tercio de quienes compran lo hacen en centros comerciales de cercanía (comercios tradicionales). El gasto promedio de los regalos, $ 46.500.

En cuanto al Día de la Madre, entre los rubros comerciales minoristas con mayor proyección de la demanda se encuentran “experiencia” (cena, desayuno a domicilio, spa, entre otros), 35%; “perfumería, cosméticos, estética y belleza”, 18%; “artículos deportivos”, 11%; “indumentaria”, 9%; “tecnología y electrodomésticos”, 8%; “calzados”, 6%, y “smartphones”, 4%. En menor porcentaje, destaca Focus Market, “marroquinería”, 3%; “flores y plantas”, 2%; “bijouterie”, 1%; “relojería”, 1%; “bazar y regalos”, 1%; “lencería”, 0,5%, y “blanco y mantelería”, 0,5%.

Día de la Madre 01

Por otro lado, en cuanto al lugar de compra de los regalos, a la cabeza centros comerciales de cercanía (comercios tradicionales), con 33%, seguido de comercio electrónico, 25% (market place, 38%; tiendas online, 26%; Instagram, 19%; Facebook, 5%, y otros, 12%); shopping, 21%; outlet, 11%; y supermercados, 10%, con una proyección de gasto promedio por regalo de $ 46.500.

“Si bien el salario comienza a ganarle a la inflación promedio, aún hay una restricción importante por parte del ingreso de los argentinos para tener mayor disponibilidad hacia el gasto porque el precio de los servicios en su camino de corrección le resta capacidad para derivar al consumo. El canal comercial incrementa las promociones, ofertas y descuentos para atraer la demanda en un contexto muy competitivo con necesidad de mover stocks aún acumulados”, opina Di Pace.

Día de la Madre 02

Regalos para el Día de la Madre

Sobre la base de los rubros más elegidos al momento de pensar en los regalos, la consultora relevó una serie de productos: desayuno a domicilio, $ 52.000, y circuito de spa (duración dos horas con merienda), $ 132.140; perfumería: pack perfumes nacional, $ 32.900, importado, $ 212.000; y artículos deportivos, zapatillas running, $ 175.000, y calza larga, $ 71.000. Con referencia al aumento interanual de estos rubros, los mismos se encuentran entre el 24% y 35% de aumento con respecto de 2024.

Día de la Madre 03

Siguiendo con los productos relevados, siempre según la consultora: una remera deportiva, $ 40.000; en el rubro indumentaria y calzado, remera básica de algodón, $ 28.900; jean clásico, $ 89.900; zapatillas urbanas, $ 89.500, y en el rubro smartphone y tecnología y electrodomésticos: celular de gama media, $ 399.499, y tablet de gama media, $ 369.999, todos con un aumento interanual que va del 15% al 29%. (DIB)

