Denuncian a Kicillof y Milei por un aumento en las licencias de conducir profesionales del 1.200%

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, denunció que el costo de las licencias de conducir profesionales, que utilizan camioneros y colectiveros, para cumplir con sus tareas- se incrementó un 1.200%, a partir de una medida del gobierno de Axel Kicillof que fue refrendada por el de Javier Milei a través de la Administración Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El incremento del costo de sacar o renovar la licencia profesional interjurisdiccional - pasará de $22.000 a $300.000 - se habilitó a través de un nuevo procedimiento técnico-administrativo establecido en un acuerdo firmado por la Provincia y la ANSV, según denunció el intendente nicoleño junto con su hermano Manuel, diputado provincial.

A partir de este esquema, los trabajadores que deseen obtener o renovar sus matrículas deberán realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones en las sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV, y luego el trámite finalizará en los Centros de Emisión de Licencias Municipales, indicaron los Passaglia en un comunicado.

Un punto clave del cuestionamiento es que los centros externos “serán las sedes de sindicato de Camioneros ”, dijeron los Passaglia.

CON AVAL DE MILEI, OTRO CURRO DE KICILLOF Y MOYANO QUE JODE AL LABURANTE



Ayer: el carnet de conducir profesional para trabajadores cuesta $22.000 y se hace en la municipalidad.



Hoy: por culpa del fóbico a la gestión de @kicillofok el laburante pasa a pagar $300.000 y lo tiene… pic.twitter.com/XOhOuFsxaR — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 13, 2026

En el comunicado, el mecanismo fue calificado como “un nuevo curro de Kicillof y la mafia de Camioneros, todo avalado por Milei”, que “no le conviene a los laburantes”. En el comunicado se indica

Las licencias profesionales interjurisdiccionales no solo son obligatorias para camioneros y colectiveros, también deben usarlas ambulancias, Uber, taxis y remises.

El gobierno bonaerense, por su parte, había informado que los incrementos tienen que ver con la aplicación del nuevo sistema y que la medida busca mejorar los standares de seguridad para el funcionamiento del transporte, tanto de pasajeros como de cargas. Aclararon también que el tipo de carnet exigido dependerá del tipo de actividad en el que vaya a utilizarse.

Fuente: Agencia DIB.