martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 16:42

Denuncian a Kicillof y Milei por un aumento en las licencias de conducir profesionales del 1.200%

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, aseguró que el costo para sacar o renovar sube de $22.000 a $300.000. Acusó a Provincia y Nación de favorecer al gremoop de Camioneros y perjudicar a los trabajadores. "Es un curro", dijo.

Por Agencia DIB
Un camionero conduce en la provincia.&nbsp;

Un camionero conduce en la provincia. 

Archivo DIB.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, denunció que el costo de las licencias de conducir profesionales, que utilizan camioneros y colectiveros, para cumplir con sus tareas- se incrementó un 1.200%, a partir de una medida del gobierno de Axel Kicillof que fue refrendada por el de Javier Milei a través de la Administración Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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El incremento del costo de sacar o renovar la licencia profesional interjurisdiccional -pasará de $22.000 a $300.000- se habilitó a través de un nuevo procedimiento técnico-administrativo establecido en un acuerdo firmado por la Provincia y la ANSV, según denunció el intendente nicoleño junto con su hermano Manuel, diputado provincial.

A partir de este esquema, los trabajadores que deseen obtener o renovar sus matrículas deberán realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones en las sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV, y luego el trámite finalizará en los Centros de Emisión de Licencias Municipales, indicaron los Passaglia en un comunicado.

Un punto clave del cuestionamiento es que los centros externos “serán las sedes de sindicato de Camioneros”, dijeron los Passaglia.

En el comunicado, el mecanismo fue calificado como “un nuevo curro de Kicillof y la mafia de Camioneros, todo avalado por Milei”, que “no le conviene a los laburantes”. En el comunicado se indica

Las licencias profesionales interjurisdiccionales no solo son obligatorias para camioneros y colectiveros, también deben usarlas ambulancias, Uber, taxis y remises.

El gobierno bonaerense, por su parte, había informado que los incrementos tienen que ver con la aplicación del nuevo sistema y que la medida busca mejorar los standares de seguridad para el funcionamiento del transporte, tanto de pasajeros como de cargas. Aclararon también que el tipo de carnet exigido dependerá del tipo de actividad en el que vaya a utilizarse.

Fuente: Agencia DIB.

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