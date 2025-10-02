Cuenta DNI: los beneficios de octubre y los descuentos por el Día de la Madre

Cuenta DNI sigue con los beneficios.

Octubre llega con descuentos especiales para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, que se posiciona como la herramienta preferida de los bonaerenses para ahorrar en consumos cotidianos. Más allá de las promociones habituales, este mes tendrá al Día de la Madre como fecha espe4cial a tener en cuenta.

En el marco del Día de la Madre, durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los comercios del rubro gastronomía ofrecerán un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que equivale a consumos de hasta $26.700.

A esto se suma el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías, programado para el sábado 11 de octubre. En este caso, el descuento será del 35% con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Estas promociones buscan acompañar tanto las reuniones familiares como las celebraciones especiales.

Todos los descuentos de Cuenta DNI Más allá de las fechas puntuales, Cuenta DNI mantiene beneficios en rubros esenciales que alivian el gasto de las familias. Entre ellos están:

Comercios de cercanía :20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

:20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. (DIB)

