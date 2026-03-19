Caputo admitió un "retroceso" con la inflación y adelantó que tiene financiamiento para laos pagos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo , admitió hoy un “retroceso” en el proceso de baja de la inflación que atribuyó a la falta de confianza de los Argentinos en el peso, al tiempo que adelantó que ya tiene identificadas las fuentes de financiamientos para pagar vencimientos de deuda por unos 9.000 millones de dólares.

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Caputo habló ante empresarios en un contexto de tensión económica global por la guerra en Oriente Medio, que presiona a al alza el precio internacional de petróleo y produce incertidumbre financiera. Y que en Argentina está empujando al alza el riesgo país, además de hacer subir el precio de los combustibles, lo que podría impactar en la inflación.

“Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos siete u ocho meses ”, reconoció Caputo durante el Simposio de Mercado de Capitales del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF). El ministro admitió de esa manera que la llamada “desinflación” no está avanzando como esperaba.

Para Caputo, la clave de eso es la falta de confianza en el peso. En términos técnicos: un problema de demanda de dinero. La inflación es un fenómeno monetario, pero ese desbalance se puede dar por un exceso de oferta o por una caída en la demanda de dinero”, explicó el ministro. Y en ese marco, observó que “yo no puedo forzar a tener pesos en el bolsillo si ustedes no quieren”.

“Se produjo un desbalance, pero no producto de emisión, sino de caída en la demanda de dinero ”, insistió. Ese fenómeno, agregó, implicó una pérdida de valor del peso frente a los bienes y explicó el salto de la inflación mensual desde niveles cercanos al 1,5% hasta el 2,9% actual.

Pese a este escenario, Caputo sostuvo que la tendencia de fondo no cambió y que el proceso de desinflación se retomará en los próximos meses. “A medida que la gente vuelva a demandar pesos, el proceso de desinflación va a continuar. Deberíamos empezar a verlo prontamente”, afirmó.

Los pagos de deuda

“Tenemos financiamiento identificado para los próximos tres vencimientos de capital ”, afirmó, en referencia a los pagos previstos para julio de este año, enero de 2027 y julio de ese mismo año, por un total de 9.000 millones de dólares. No dijo, en cambio, cuáles son esos instrumentos.

El esquema de vencimientos se concentra en la deuda soberana en manos del mercado, pero convive con otros compromisos en moneda extranjera. Entre ellos, se destacan los bonos en dólares del Banco Central (Bopreal), emitidos para canalizar la deuda comercial de importadores acumulada antes de 2024 y trasladar ese pasivo al balance de la autoridad monetaria.

Según el perfil de vencimientos, estos instrumentos tienen un peso significativo a partir de 2026 y, sobre todo, en 2027, cuando concentran pagos por unos US$6700 millones. En 2028, en cambio, su incidencia cae de forma marcada. Caputo dejó entrever que la estrategia oficial podría alcanzar también a estos instrumentos. Sin anunciar medidas concretas, los incluyó dentro de la lógica general de refinanciamiento.

“Ningún país puede sobrevivir décadas cancelando deuda. Todos refinancian ”, sostuvo. (DIB)