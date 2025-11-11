ARBA: hasta este martes se puede pagar la cuota 5 del Impuesto Automotor con descuento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta este martes 11 de noviembre rige el plazo para pagar con descuento la quinta y última cuota del Impuesto Automotor .

Para quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, la bonificación será de hasta el 10% .

Para cumplir con la obligación tributaria, pueden hacerlo desde la web de ARBA ( www.arba.gov.ar ) con tarjeta de crédito o por cajero automático, luego de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI . Esto se hace escaneando el código QR recibido por correo electrónico, el cual se encuentra vigente hasta el vencimiento de la cuota.

Por otro lado, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Con débito automático

ARBA permite que los contribuyentes se adhieran al débito automático desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito. Esta opción está disponible para todos los impuestos provinciales, a excepción del Complementario, que solo podrá adherirse al débito en cuenta bancaria. El beneficio del 10% de descuento también alcanza a quienes ya se encuentren previamente adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web de ARBA en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Quienes no tengan registrado un CBU o deseen agregar uno nuevo pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.