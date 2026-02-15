lunes 16 de febrero de 2026
15 de febrero de 2026 - 23:47

Turismo Carretera: el platense Nicolás Moscardini ganó en su debut en la categoría

En El Calafate heredó una victoria tan trabajada como histórica tras la exclusión de Santero, cuyo motor no superó la verificación técnica.

Por Agencia DIB
Nicolás Moscardini
Prensa ACTC

El Turismo Carretera escribió un capítulo inolvidable en el inicio del campeonato 2026. En el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, el platense Nicolás Moscardini (Ford Mustang) heredó una victoria tan trabajada como histórica tras la exclusión de Julián Santero (BMW M4), cuyo motor no superó la verificación técnica por exceso en la compresión.

En pista, el mendocino había construido un triunfo a pura defensa en una Final accidentada, que tuvo cuatro neutralizaciones por el ingreso del auto de seguridad y múltiples cambios de ritmo. Sin embargo, la revisión técnica posterior modificó el clasificador y el festejo quedó en manos del piloto del Gurí Martínez Competición.

De este modo, el platense de 25 años se convirtió en el 228º ganador en la historia del TC y en el undécimo piloto que logra imponerse en su debut en la categoría. El antecedente inmediato había sido Tobías Martínez, también en El Calafate, en 2024.

Nicolás Moscardini 02
El Ford Mustang 109 de Nicol&aacute;s Moscardini

El Ford Mustang 109 de Nicolás Moscardini

La competencia fue intensa desde la largada. Moscardini perdió la punta con Juan Bautista De Benedictis, la recuperó parcialmente y cerró el primer giro en la tercera posición, en una vuelta inicial que tuvo tres líderes distintos. Regresó al segundo lugar en la cuarta vuelta, tras el abandono del necochense por problemas en la caja de velocidades, y desde allí se dedicó a acosar a Santero hasta la caída de la bandera a cuadros.

El triunfo de Moscardini cortó además una racha de nueve fechas sin victorias para Ford: la última había sido con Mariano Werner en el “Oscar Cabalén” de Córdoba, el 1 de junio de 2025.

El Gurí Martínez Competición completó un fin de semana ideal con el segundo puesto de Agustín Martínez, mientras que Jonatan Castellano volvió al podio. Chevrolet y Toyota también se metieron entre los cinco mejores.

La próxima fecha será el 7 y 8 de marzo en Viedma.

Fuente: Agencia DIB

