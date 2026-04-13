Racing paga caro los excesos de Marcos Rojo y crece la tensión con Costas

Falta de profesionalismo, insensatez y egoísmo. Marcos Rojo expuso todas estas características, impropias de un futbolista de élite. Lo dejó claro en el Cilindro, cuando Racing perdía ante River y había sido responsable del primer gol por un error no forzado, un cruce a destiempo que favoreció la definición de Facundo Colidio. Ya estaba amonestado por protestar al cabo del primer tiempo y golpeó sin pelota a Lucas Martínez Quarta, como si gozara de impunidad y desconociera las cámaras del VAR. Ariel Penel convocó a Sebastián Zunino y el árbitro, después de repasar la jugada, expulsó al zaguero de 36 años, quien se retiró entre insultos y repudiado por los hinchas.

¿Es más fuerte que él? ¿Por qué se le salta la cadena? No es la primera vez que Rojo tiene este tipo de conductas. Sus antecedentes lo condenan. Lo echaron tres veces ante River y ya suma trece tarjetas rojas en Primera División.

Miguel Ángel Russo le cerró las puertas de Boca en una de las últimas decisiones de su vida. Lo reconoció el propio jugador en una entrevista que brindó el año pasado, tras su llegada a la Academia: “Llegó Ayrton (Costa) y Miguel me dijo que sería suplente, que no iba a contar conmigo, que no tenía la edad, que ya no podía jugar a ese nivel. Me dolió, pero lo acepté y luego hablé para arreglar mi salida”.

Rojo dejó Boca y Gustavo Costas lo llamó rápidamente. Tal vez haya sido uno de sus peores errores desde que dirige Racing. “Quería un hijo de puta en el equipo”, confesó el entrenador públicamente. Algo de eso le gritó la gente al futbolista, cuando abandonaba el campo de juego. “Marcos R.”, una simpática estrategia de marketing vinculada que buscó chicanear a Independiente, dejó al equipo con diez hombres, en desventaja y a una decena de minutos del epílogo.

El historial de macanas de Rojo comenzó apenas llegó. Debutó con Peñarol en Uruguay, por los octavos de final de la Libertadores 2025, jugó la revancha en Avellaneda y terminó expulsado en el banco por protestar. Le dieron dos fechas de suspensión y no pudo estar ante Vélez en los cuartos de final. Volvió en la semifinal con Flamengo y no solo hizo el gol en contra que permitió el triunfo de los brasileños en el Maracaná; además, le fracturó el rostro a Santiago Sosa en una acción desafortunada. Parecía que nada peor podía pasar: hasta el domingo, claro.

Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. No es por esquivar la pregunta, es que verdaderamente no vi la jugada. No puedo decir nada. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo”, dijo Costas en la conferencia de prensa. Efectivamente, este lunes habló con el jugador durante el entrenamiento matutino, previo al choque de este miércoles frente a Botafogo, por la 2ª fecha del grupo E de la Copa Sudamericana.

Expulsiones

Rojo fue expulsado otras dos veces ante River. En 2021, dejó al equipo con uno menos a los 16 minutos del primer tiempo por dos infracciones, una sobre Agustín Palavecino y otra ante Braian Romero. Fernando Rapallini le mostró dos amarillas y el defensor siguió el camino de las duchas.

El Superclásico terminó con victoria millonaria por 2 a 1. En 2022, volvió a ser echado -esta vez por Darío Herrera- por una brutal falta sobre Nicolás De la Cruz. El neuquino, uno de los designados para dirigir el próximo Mundial, le mostró la roja directa. No obstante, el partido terminó en triunfo de los xeneizes.

Además de estas dos expulsiones frente a River, Rojo fue expulsado en otro partido clave: la semi de la Copa Libertadores 2023 ante Palmeiras. Fueron dos patadas, una ante Rony y otra frente a Endrick. El uruguayo Andrés Matonte lo terminó echando por doble amonestación. Boca, a pesar de la coyuntura, se clasificó a la final en los penales y el zaguero no pudo disputar la final contra Fluminense en el Maracaná.

En 2024, en tanto, fue expulsado a los 35 minutos del partido con Platense. Nicolás Ramírez lo amonestó por una falta de atrás a Marco Pellegrino y lo terminó echando por un manotazo sobre Fernando Juárez. Entonces, el técnico era Diego Martínez y disparó: “Nos condicionó. Lo charlaremos en la semana”. El jugador continuó un tiempo más. El entrenador, en cambio, fue despedido unos meses más tarde.

Rojo estuvo a punto de irse de Racing a principios de año para regresar a Estudiantes, donde comenzó su carrera. A fin de cuentas, se crió en el Country de City Bell. Su papá Tití vendía churros y bolas de fraile, pero no descuidaba el futuro de su hijo en el humilde barrio El Triunfo. Fabio Vaglica lo descubrió en San Martín de Tolosa y de los potreros de La Plata pasó a las inferiores del pincha. Debutó en Primera de la mano de Leo Astrada en 2008, se consagró campeón de la Libertadores -ni más ni menos- con Alejandro Sabella en 2009, fue campeón en el Torneo Apertura 2010 y partió a Europa.

Pachorra lo convocó para la Selección, cuando se desempeñaba de lateral izquierdo. Jugó la final del Mundial Brasil 2014. Fueron 61 partidos con la albiceleste y 3 goles, uno de ellos en Rusia 2018, donde marcó el gol agónico de la clasificación ante Nigeria. Spartak de Moscú (2010-2012), Sporting de Lisboa (2012-2014) y Manchester United (2014-2020) fueron los clubes que representó durante una década del otro lado del Atlántico. Volvió en plena pandemia a Estudiantes y el resto es historia conocida desde su incorporación a Boca.

Ahora, con los hinchas de Racing enojados, ¿qué hará Costas? ¿Lo pondrá ante Botafogo? El técnico sabe que no podrá contar con el zaguero durante varios partidos, porque insultó a Zunino y de mínima le darán dos fechas; también, que no habrá público este miércoles en el Cilindro producto de una sanción de Conmebol. Tal vez, decida utilizarlo. Quizá, lo perdone. La gente, difícilmente. Ya le picó el boleto y su salida a mitad de año parece irremediable.

Fuente: Agencia DIB