Franco Colapinto: "Le pongo mucha garra pero no sale nada, vamos muy despacio"

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16º con su Alpine en el Gran Premio de Singapur , 18ª fecha del campeonato de Fórmula 1 . El triunfo fue para el británico George Russell (Mercedes) , quien dominó de principio a fin y se impuso al cabo de 1.40:22,367 horas de carrera. El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) .

Colapinto, que había largado desde el 16º puesto, tuvo una gran salida -como ya había ocurrido el año pasado en el circuito callejero de Marina Bay- y en menos de una vuelta logró ubicarse 13º. Pero tras una temprana parada en boxes, por el desgaste de los neumáticos blandos, el oriundo de Pilar perdió algunas posiciones.

Embed - Agencia DIB on Instagram: " Franco Colapinto largó desde la 16ª posición y, con una gran maniobra, logró superar a Gabriel Bortoleto, Lance Stroll y Yuki Tsunoda, colocándose en el 13° puesto, justo detrás de Liam Lawson."

En el tramo final, cuando todos los pilotos ya habían cumplido su detención obligatoria, llegó a ocupar el 12º lugar, aunque en las últimas vueltas sufrió el desgaste y retrocedió hasta el puesto 16; culminó a una vuelta. De todos modos, terminó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly , quien cruzó la meta en la última posición.

En contacto con la prensa, Colapinto no ocultó su bronca. “Una carrera muy frustrante”, fueron sus primeras palabras. “Le pongo mucha garra, pero no sale nada, vamos muy despacio. Por momentos el auto es inmanejable, no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros”, completó. Respecto de su actuación, opinó que hizo “lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada”. “Una carrera mala y muy lenta”, agregó. “Es muy frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada”, dijo en otro momento. “Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida. Si no, me pasaban en la entrada”, describió con impotencia.

Fórmula 1: Gran Premio de Singapur

Con el resultado de Singapur, el australiano Oscar Piastri -hoy cuarto- sigue al frente del campeonato de pilotos con su McLaren, con 336 puntos. A falta de seis carreras, aventaja por 22 puntos a Norris y por 63 a Verstappen.

A propósito, entre los Constructores, McLaren se aseguró el título gracias al tercer y cuarto puesto obtenidos por Norris y Piastri, respectivamente. La escudería británica alcanzó los 650 puntos, duplicó la cosecha de Mercedes (segunda con 325) y se convirtió en la segunda más ganadora en la historia de los equipos, con 10 campeonatos, solo detrás de Ferrari, que suma 16.

Por delante, en un par de semanas, el circo de la Fórmula 1 visitará Estados Unidos. (DIB)