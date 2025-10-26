Deportistas bonaerenses con un domingo de éxito

Fue una jornada de éxitos para deportistas bonaerenses en el mundo: el marplatense Horacio Zeballos celebró otro título -esta vez en Basilea-, Franco Colapinto, oriundo de Pilar , terminó la carrera en un circuito complicado en México y los también marplatenses Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía fueron parte de una gran victoria del Aston Villa ante Manchester CIty.

Horacio Zeballos se coronó campeón en dobles del ATP 500 de Basilea tras imponerse en la final por 6-2 y 7-5 en una hora y doce minutos ante la pareja conformada por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski.

Este es el quinto título de la temporada para Zeballos (actualmente N° 7 del ranking ATP de dobles) y su pareja, el español Marcel Granollers: obtuvieron los ATP de Rumania, Basilea, el Masters 1000 de Madrid y los Abiertos de Roland Garros y el US Open.

El dato sobresaliente: de sus últimos 21 partidos, tan sólo cayeron en la semifinal de Wimbledon contra Julian Cash y Lloyd Glasspool, y ostentan un récord de 197 victorias y 87 derrotas (31-6 en el año).

“Cebolla” se transformó así en el tercer campeón argentino en dobles de Basilea, tras los éxitos de José Luis Clerc en 1981 (con el rumano Ilie Nastase) y Agustín Calleri en 2005 (con el chileno Fernando González).

Con la nueva coronación, el marplatense alcanzó los 27 títulos en su carrera y continúa demostrando su vigencia con su gran temporada en el circuito a los 40 años.

Carrera de resistencia para Colapinto

El piloto pilarense Franco Colapinto acabó decimosexto en el Gran Premio de México y se mostró molesto con la estrategia escogida por Alpine sobre una pista con poca adherencia para el compuesto duro.

“Hice 50 vueltas arrastrándome”, se lamentó el pilarense, y dejó en evidencia que los neumáticos no tenían “nada de agarre” en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que fue una carrera “sin ritmo y muy larga”.

Vale destacar que, durante los giros finales, Colapinto redujo la diferencia con su compañero Pierre Gasly, pero la aparición de banderas azules -por el sobrepaso de Oliver Bearman (Haas)- lo obligó a levantar el pie del acelerador.

Poco después, la activación del Auto de Seguridad Virtual, causada por la detención de Carlos Sainz (Williams) en la zona del “Foro Sol”, terminó por neutralizar cualquier intento de avance.

Disipada la ocasión de volver a terminar en la clasificación por delante de su compañero, Colapinto se centré en lo que será su “Gran Premio de casa” en Brasil, el domingo 9 de noviembre: tengo “muchas ganas de ir” por la gran cantidad de argentinos que asistirán para poder “disfrutar con ellos y obsequiarles un buen resultado”.

Gran actuación de “El Dibu” contra los “Citizen” de Guardiola

Dibu Martinez resultó ser una pieza clave para el triunfo del Aston Villa ante Manchester City por 1-0 en el Villa Park por la novena fecha de la Premier League.

La más importante de las intervenciones del marplatense ocurrió los 21 minutos del primer tiempo: el noruego Erling Haaland recibió un pase en profundidad del luso Bernardo Silva por la banda derecha, ingresó en el área y remató al segundo palo. “El Dibu” se hizo gigante para achicar los espacios y terminó conteniendo el disparo sin dar rebotes, mostrando gran solvencia.

Embed - VICTORIA DE LOS VILLANOS DEL DIBU ANTE EL CITY DE GUARDIOLA | Aston Villa 1-0 Manchester | RESUMEN

Otro de los marplatenses que disputó el encuentro fue Emiliano Buendía. Lamentablemente, debió abandonar el terreno de juego a los 28 minutos a causa de una lesión en el tobillo derecho.