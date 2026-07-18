Operativo Selección: regreso el lunes y salida al balcón de la Rosada... si los jugadores aceptan

El recibimiento a los jugadores de la Selección tras el título de Qatar 2022.

Mientras Lionel Scaloni termina de definir el equipo que enfrentará a España , el Gobierno nacional prepara un operativo especial para recibir a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026 . Las propuestas van del saludo en el balcón de la Casa Rosada , al Obelisco y hasta el Estadio Único de La Plata .

Analizan un asueto para recibir a la Selección y el operativo podría incluir a la Provincia

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La idea del Ejecutivo, que aún debe ser aceptada por los jugadores y la AFA , prevé que la delegación viaje desde Nueva York en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas y llegue a Ezeiza entre el mediodía y la tarde del lunes. Desde allí, los futbolistas serían trasladados en helicópteros hasta el helipuerto de la Casa Rosada para que saluden desde el histórico balcón presidencial. Hay otras posibilidades para el saludo a la multitud de parte de la “Scaloneta”, que incluyen un escenario en el Obelisco porteño o en el Estadio Diego Maradona de La Plata.

En tanto, si los jugadores aceptan saludar desde la Casa Rosada, el lugar permanecerá sin funcionarios políticos durante ese momento y la seguridad quedará a cargo de la Casa Militar .

La intención oficial es ofrecer un espacio controlado que permita a los futbolistas permanecer el tiempo que deseen y retirarse luego en helicóptero sin inconvenientes.

Otras opciones

No obstante, la salida al balcón no es la única opción en estudio. También se analiza la posibilidad de que los jugadores sean trasladados desde el helipuerto en micro hacia el Obelisco, donde podría montarse un escenario para una celebración masiva.

La decisión final dependerá de la voluntad del plantel y de la AFA, que tienen previsto definirla una vez concluido el partido.

La coordinación del operativo está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que los aspectos técnicos y de seguridad son organizados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con las autoridades porteñas.

Además, participan organismos como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Migraciones, Aeropuertos Argentina y distintas fuerzas de seguridad.

¿En La Plata?

Mientras tanto, como adelantó Agencia DIB, surgió la posibilidad de usar a la provincia como escenario. Se habla del Estado Único de La Plata, que está siendo gestionado por la AFA a partir de un acuerdo con el Gobierno de Axel Kicillof.

En el Ejecutivo bonaerense no lo confirmaron ni lo descartaron: dijeron que están a disposición de lo que quieran hacer los jugadores.

Antecedente con complicaciones

El diseño del plan tiene como antecedente la experiencia de diciembre de 2022, cuando los festejos por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar derivaron en complicaciones logísticas que impidieron que la caravana llegara a Plaza de Mayo y obligaron a evacuar a los jugadores en helicóptero.

El operativo contempla la llegada en un segundo avión de los familiares de los futbolistas, tal como ocurrió tras la consagración en Qatar.

La última palabra, sin embargo, la tendrán Lionel Messi y sus compañeros una vez terminado el encuentro decisivo.

Fuente: Agencia DIB