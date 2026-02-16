Cristian Medina y Edwuin Cetré quedaron en el centro de la escena

Cotizados, talentosos, jugadores que trascendieron los márgenes de La Plata y ya empiezan a ser codiciados en el exterior. Cristian Medina y Edwuin Cetré fueron protagonistas del clásico de la capital bonaerense, uno con más minutos que otro, pero estuvieron en la boca de todos.

Los dos tienen ofertas del fútbol brasileño y exponen la dificultad que tienen los clubes argentinos para competir económicamente con el gigante sudamericano. Estudiantes los necesita para pelear en la triple competencia, fundamentalmente en la Libertadores, esa copa que supo conquistar cuatro veces. Y aunque parezca una contradicción, sus salidas también resultan clave para mantener sanas las finanzas pinchas.

Medina (23 años) fue uno de los futbolistas destacados del duelo con Gimnasia. Surgido en Boca, llegó a Estudiantes de la mano de Foster Gillett Jr., un empresario norteamericano nacido en Colorado que el año pasado llegó al país con el deseo de hacer negocios. Invirtió 15 millones de dólares en el pase del volante nacido en Moreno.

Sin embargo, el sueldo corre por cuenta del club. Y hoy, pagar casi 2 millones de dólares anuales es un contrapeso para la tesorería. Por eso partió Santiago Ascacibar al cuadro xeneize, muy a pesar de la bronca de los hinchas, que renegaron por la salida del capitán para reforzar un rival directo en la contienda continental. Era otro de los contratos altos.

Desde el punto de vista comercial, hay poco para reprocharle a Juan Sebastián Verón. Ahora, ¿cuánto pierde Estudiantes con la partida de Medina? Eduardo Domínguez dijo post partido que se trata “del mejor mediocampista de la actualidad”. Insistió que el cuerpo técnico y el club quieren que se quede y que el jugador se pretender permanecer en el plantel. El joven gambeteó la requisitoria periodística, como cuando encara con la pelota dominada en cualquier sector de la cancha. “Veremos qué es lo mejor para mí y para la institución”, declaró.

Oferta de Brasil

Botafogo tiene una oferta entre manos y si el pase todavía no se cerró es producto de una garantía. John Textor, otro empresario de Estados Unidos, está denunciado en la Justicia brasileña por su mala administración del club de Río de Janeiro. Los millones que invirtió, y derivaron en la conquista de la Libertadores 2024, hoy brillan por su ausencia. Hubo maniobras que fueron cuestionadas porque el norteamericano buscó cubrir los gastos del Olympique Lyon -otro de los clubes de su administración- con la venta de futbolistas del Fogao.

Gillett Jr. quiere recuperar el dinero que puso, lógicamente. Además, prestó otros 10 millones de dólares. Verón no pudo establecer el acuerdo macro que planeó para el proyecto a 30 años. La Asamblea donde se iba a decidir el futuro del pincha nunca se concretó. Y el Tío Sam del fútbol apenas terminó siendo un prestamista. No estaba dado el contexto institucional y los vientos privatizadores -por más que la Bruja haya hablado de un sistema mixto con capitales privados- generan desconfianza en los hinchas.

En el mejor de los casos, Medina podría continuar seis meses más hasta desembarcar en Río de Janeiro. Es lo que se está negociando. La situación de Cetré es diferente. El colombiano fue víctima de un estudio médico que no tiene correlato con su rendimiento: una vieja cicatriz en la rodilla derecha, producto de una operación a la que fue sometido en 2018 cuando jugaba en Santos Laguna, que no le impidió ser la figura de Estudiantes en los dos títulos que ganó en 2025, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Tras la decisión de Atlético Paranaense, Boca se aprovechó de la coyuntura. Después del desgarro de Exequiel Zeballos en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se apuró para cerrar el pase de Cetré. Con Estudiantes y el jugador estaba todo arreglado, pero no quiso invertir el mismo dinero (3 millones de dólares limpios) para comprar el 50% restante de la ficha, propiedad de Deportivo Independiente Medellín. Ofreció la mitad más los derechos económicos de Agustín Martegani. La respuesta de los paisas fue negativa, no sólo porque pretendía cash; tampoco tenía cupo para jugadores extranjeros.

Cetré se imaginaba jugando contra Platense en la Bombonera y entró a los 16 minutos del segundo tiempo ante Gimnasia. Fue un respaldo de Domínguez, más allá de que el extremo de 28 años no gravitó. “Es normal que se le vaya la cabeza. Tuvo altibajos, días que estuvo bien y días que estuvo para abajo, pero el grupo lo acobijó, la institución y el hincha también”, explicó el entrenador.

A diferencia de Medina, sabe que su salida puede ser inmediata. Dos días después de que Boca ofreció un préstamo, algo que ni siquiera consideró Estudiantes, reapareció Atlético Paranaense con una nueva propuesta: adquirir el 70% del pase y el 30% en seis meses, siempre y cuando no surjan problemas con la rodilla.

Medina y Cetré son hombres decisivos en la estructura deportiva y económica de Estudiantes. La disyuntiva entre invertir en la gloria y no ahogar el presupuesto hace difícil sus continuidades. Ocurre en la mayoría de los clubes, no es una cuestión exclusiva del Pincha. Salir campeón es caro, claro.