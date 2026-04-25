Conmoción en el vóley argentino: murió a los 42 años Micaela Vogel, exintegrante de Las Panteras

Micaela Vogel se destacó en Las Panteras y en clubes argentinos y del exterior.

El vóley argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Micaela Vogel , exjugadora de la Selección argentina femenina y referente de una generación histórica de Las Panteras .

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La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA). La exdeportista tenía 42 años y atravesaba una grave enfermedad, aunque no se suministraron más detalles.

Desde FEVA expresaron en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias”.

Vogel, nacida el 12 de enero de 1984 en Villa Iris , en el partido bonaerense de Puan , tuvo una destacada trayectoria tanto a nivel local como internacional. Se desempeñaba como punta receptora y central , dos posiciones clave dentro de la dinámica del vóley.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2002, cuando formó parte del seleccionado argentino que disputó el Campeonato Mundial. Aquella participación fue histórica, ya que marcó la consolidación de Argentina en la escena internacional del vóley femenino.

Vogel también integró selecciones juveniles, participando en torneos mundiales Sub-18 y Sub-20, lo que reflejaba su proyección desde etapas tempranas.

Italia y Argentina

Su carrera profesional incluyó un paso destacado por Europa, especialmente en Italia, una de las ligas más competitivas del mundo. Allí jugó en clubes como Monte Schiavo, Ravenna y Modena, donde se destacó por su capacidad ofensiva.

Tras su experiencia en el exterior, regresó a Argentina, donde vistió camisetas de clubes importantes como San Lorenzo, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con el correr de los años, Vogel se alejó de la selección por motivos personales, pero su huella ya estaba marcada: fue parte de una generación que abrió camino para el crecimiento del vóley femenino argentino y sentó las bases para los logros posteriores de Las Panteras.

Fuente: Agencia DIB