lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026 - 12:58

Con su flamante Alpine, Colapinto puso primera en Barcelona

En el circuito de Barcelona-Catalunya, Franco Colapinto se subió por primera vez al nuevo Alpine 526, alcanzando el podio en las pruebas libres de este lunes.

Por Agencia DIB
El flamante Alpine de Colapinto comenzó el 2026 mostrando evidentes mejoras.

Team Alpine
Franco, en una de las pocas imágenes que se le tomó en boxes esta mañana de lunes.

Franco Colapinto y el nuevo desafío al frente del flamante Alpine.

Colapinto, tercero en las primeras pruebas

franco en boxes rs
En total, el argentino completó 28 vueltas y marcó como mejor tiempo un 1:21.348, y quedó tercero en las prácticas matutinas, entre siete autos.

El mejor tiempo lo marcó el francés Isack Hadjar (Red Bull; segundo, el italiano Kimi Antonelli; y tercero, Colapinto. Detrás de él se ubicaron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) Valtreri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Fue el comienzo de una positiva jornada para el argentino, cuyo Alpine lució una evidente novedad con un diferente alerón delantero.

