Con su flamante Alpine, Colapinto puso primera en Barcelona

El flamante Alpine de Colapinto comenzó el 2026 mostrando evidentes mejoras. Team Alpine Franco, en una de las pocas imágenes que se le tomó en boxes esta mañana de lunes.

Finalmente, Franco Colapinto salió a las pistas en este 2026. En el circuito de Barcelona-Catalunya, el piloto de Pilar participó de las pruebas libres con su flamante Alpine A526, adaptado al nuevo reglamento de la Fórmula 1 que regirá en las 24 carreras del año.

Colapinto, tercero en las primeras pruebas franco en boxes rs Franco, en una de las pocas imágenes que se le tomó en boxes esta mañana de lunes. En total, el argentino completó 28 vueltas y marcó como mejor tiempo un 1:21.348, y quedó tercero en las prácticas matutinas, entre siete autos.

El mejor tiempo lo marcó el francés Isack Hadjar (Red Bull; segundo, el italiano Kimi Antonelli; y tercero, Colapinto. Detrás de él se ubicaron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) Valtreri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Fue el comienzo de una positiva jornada para el argentino, cuyo Alpine lució una evidente novedad con un diferente alerón delantero.

Fuente Agencia DIB

