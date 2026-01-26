Con su flamante Alpine, Colapinto puso primera en Barcelona

En total, el argentino completó 28 vueltas y marcó como mejor tiempo un 1:21.348, y quedó tercero en las prácticas matutinas, entre siete autos.
El mejor tiempo lo marcó el francés Isack Hadjar (Red Bull; segundo, el italiano Kimi Antonelli; y tercero, Colapinto. Detrás de él se ubicaron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) Valtreri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi).
Fue el comienzo de una positiva jornada para el argentino, cuyo Alpine lució una evidente novedad con un diferente alerón delantero.