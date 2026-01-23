Colapinto y su nuevo Alpine: "El auto más lindo es el que va más rápido"

El A526 es estéticamente superior a la versión 2025. Ya se verá en las pistas.

La espera terminó. La escudería francesa Alpine presentó el A526, el auto de Fórmula 1 con el que correrán durante la temporada 2026 -en la que habrá 24 Grandes Premios- tanto el argentino Franco Colapinto como su compañero, el francés Pierre Gasly.

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors. Claro que esperan tener mucha mejor suerte ya que en 2025 Alpine terminó última entre las diez escuderías , con apenas 22 puntos, todos logrados por Gasly.

La presentación se realizó este viernes a bordo de un crucero de la empresa MSC frente a la costa de Barcelona. Además de los pilotos titulares y del estonio Paul Aron , el de reserva, estuvieron el jefe de escudería Steve Nielsen y el asesor estrella del equipo, el italiano Flavio Briatore .

El campeonato comenzará el domingo 7 de marzo con el Gran Premio de Australia y entre las novedades es que habrá un equipo más, Cadillac, con lo cual serán 22 los pilotos en la grilla de partida.

alpine rs Gasly y Colapinto muestran al mundo el renovado Alpine. Alpine

Durante la presentación, Colapinto se refirió a su nueva máquina: “Está precioso... El diseño, los colores, el brillo... Aunque sabemos que el auto más lindo es el que va más rápido”. Luego, el pilarense agregó: “Estoy muy ilusionado. Por primera vez en mi carrera, he podido disfrutar de una verdadera pretemporada para prepararme lo mejor posible para una temporada completa, desde los primeros test a la primera carrera. Todo el equipo está muy motivado”.

El que rompió el hielo, como es habitual, fue el experimentado Briatore: “Se acabaron las excusas. Tenemos un gran auto, el mejor sponsor, dos pilotos que se conocen y trabajan juntos. Son buenos amigos, por lo menos ahora. Quizá eso cambia en dos o tres carreras”, bromeó el italiano, o al menos eso pareció.

