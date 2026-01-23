viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 14:52

Colapinto y su nuevo Alpine: "El auto más lindo es el que va más rápido"

A bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona, el equipo de Fórmula 1 presentó el A526 con el que competirán Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.

Por Agencia DIB
La espera terminó. La escudería francesa Alpine presentó el A526, el auto de Fórmula 1 con el que correrán durante la temporada 2026 -en la que habrá 24 Grandes Premios- tanto el argentino Franco Colapinto como su compañero, el francés Pierre Gasly.

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors. Claro que esperan tener mucha mejor suerte ya que en 2025 Alpine terminó última entre las diez escuderías, con apenas 22 puntos, todos logrados por Gasly.

Franco Colapinto y el auto del 2026

La presentación se realizó este viernes a bordo de un crucero de la empresa MSC frente a la costa de Barcelona. Además de los pilotos titulares y del estonio Paul Aron, el de reserva, estuvieron el jefe de escudería Steve Nielsen y el asesor estrella del equipo, el italiano Flavio Briatore.

El campeonato comenzará el domingo 7 de marzo con el Gran Premio de Australia y entre las novedades es que habrá un equipo más, Cadillac, con lo cual serán 22 los pilotos en la grilla de partida.

Durante la presentación, Colapinto se refirió a su nueva máquina: “Está precioso... El diseño, los colores, el brillo... Aunque sabemos que el auto más lindo es el que va más rápido”. Luego, el pilarense agregó: “Estoy muy ilusionado. Por primera vez en mi carrera, he podido disfrutar de una verdadera pretemporada para prepararme lo mejor posible para una temporada completa, desde los primeros test a la primera carrera. Todo el equipo está muy motivado”.

El que rompió el hielo, como es habitual, fue el experimentado Briatore: “Se acabaron las excusas. Tenemos un gran auto, el mejor sponsor, dos pilotos que se conocen y trabajan juntos. Son buenos amigos, por lo menos ahora. Quizá eso cambia en dos o tres carreras”, bromeó el italiano, o al menos eso pareció.

Fuente: Agencia DIB

