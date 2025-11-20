Villa Epecuén: el glamoroso pasado de la meca del turismo de salud

Hace un siglo y medio era tierra del cacique Calfucurá. No es casual porque tanto Epecuén (epe: casi; cuen: asar, probablemente por la sensación de escozor que producen las aguas salitrosas de la laguna ) como la vecina Carhué (“hogar verde”) tienen un origen mapuche.

Hasta que en abril de 1876, en plena Campaña del Desierto, el teniente coronel Nicolás Levalle estableció la comandancia de las fuerzas de la División Sud sobre una de las barrancas del Lago Epecuén.

La “civilización” fue llegando a la zona, como en 1899, cuando arribó el primer tren a Carhué. Es más, poco después, en 1911, tres líneas ferroviarias convergían en la estación de Carhué , una triple conexión con la que entonces contaba solo la ciudad de Buenos Aires.

El Ferrocarril del Sud, de trocha ancha -hoy el Roca-, en 1899; el Ferrocarril Oeste, hoy Sarmiento, de trocha ancha, en 1903; y finalmente, el Ferrocarril Midland, de trocha angosta, hoy Belgrano Sur, en julio de 1911.

antiguo veraneante de Epecuen rs

Una década después nació la Villa Epecuén, a seis kilómetros de Carhué, el 23 de enero de 1921. Fundada por Arturo Vatteone con el nombre la empresa “Balneario y Termas Mar de Epecuén".

La villa surgió y prosperó gracias al alto contenido de salinidad y minerales de las aguas de la laguna Epecuén, sólo comparables con las del Mar Muerto. Se creía que estas aguas hipersalinas tenían la capacidad de curar o aliviar enfermedades de la piel y reumáticas. lo que atrajo a turistas de gran poder económico.

Chicas de Epecuén 1930

El balneario más exclusivo de la Argentina

A partir de los año 30, y en especial de los 50 a los 70, Epecuén tuvo su época dorada, una especie de meca turística que podía rivalizar con Mar del Plata, pero que en promedio recibía a visitantes de un mayor adquisitivo.

La costa de la laguna estaba equipada con balnearios, paradores y playas que nada tenían que envidiarle a las del Atlántico, en donde los turistas disfrutaban de baños de inmersión y se cubrían con el fango negro de la orilla.

familia aristocrática Epecuén rs

Epecuén llegó a tener una infraestructura turística impresionante para su tamaño, con más de 100 establecimientos hoteleros (entre los de lujo, pensiones y casas de alquiler), que sumaban más de 6.000 plazas. Durante los veranos exitosos, la villa de 1.500 habitantes recibía más de 25 mil turistas argentinos y extranjeros que llegaban en tren o en algunas de las cuatro empresas de transporte con terminal en Epecuén.

gazebo en Epecuén 1930 rs

La avenida principal estaba llena de comercios para atender a los miles de turistas: joyerías, salones de té, confiterías, farmacias, tiendas de recuerdos y casas de venta de productos de la laguna (como la famosa sal y los barros). Y un gran casino que era el centro social importante para la alta sociedad que visitaba el lugar.

Si bien Epecuén recibía a familias de clase media, el perfil inicial era de turismo de salud, atrayendo a personas con dolencias y, sobre todo, a la alta sociedad argentina que buscaba tratamientos exclusivos en un ambiente de moda. Incluso, uno de los servicios de trenes que llegaba a la estación estaba considerado el más lujoso de la Argentina.

Entrada al complejo Epecuén 1930

También las costumbres turísticas eran distintas. No se trataba de estadías de fin de semana, la mayoría venía como mínimo por quince días y hasta había quienes pasaban tres meses, acompañados por su propio servicios doméstico.

familia Epecuén portada RS

El dolor de ya no ser

La caída de Epecuén tuvo varios motivos: la aparición de centros termales más próximos al AMBA, el levantamiento y cierre de ramales ferroviarios, y, por supuesto, las inundaciones que sepultaron a la villa.

Recién en la última década, el turismo termal repuntó en Epecuén pero ni con la fuerza ni la magnitud de aquellos viejos y buenos tiempos.