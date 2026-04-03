Tradición en Castelli: con más de 180 actores se representa "Jesús: El camino"

La puesta en escena “Jesús: El camino” , que representa escenas de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, se puede presenciar nuevamente durante todos los días de esta Semana Santa en la localidad bonaerense de Castelli, con la intervención de más de 180 actores en 14 escenarios y 11 espacios escénicos distribuidos en 6 hectáreas al aire libre.

Esta experiencia religiosa y cultural única es una atracción que se ha vuelto tradición en la ciudad del noreste provincial. Junto al Calvario de la Laguna La Rosita , esta obra concentra multitudes que año a año se emocionan acompañando los pasos de Jesús en la Tierra en distintos cuadros artísticos, con el marco natural del espacio a cielo abierto.

El autor y director de la pieza, Gustavo Chahuán, expresó al diario El Fuerte : "Desde siempre la fe y la cultura se encontraron juntas en el hombre como manifestaciones del espíritu. También los modos de expresar la religiosidad , las ideas, imágenes y sensaciones fueron semejantes. Así, los ritos, las palabras, el arte y la liturgia se vienen entrecruzando como diferentes lenguajes de un mensaje más profundo y fundamental ”.

“Para señalar este camino de los pasos de Jesús en la historia de los hombres, que se recorre en la búsqueda, hemos adoptado la forma del 'teatro de mansiones' , que ya se empleaba en la Edad Media para representar en espacios abiertos , los hechos bíblicos en distintos escenarios, que el público iba recorriendo para presenciar la dramatización de sucesos religiosos históricos y sus enseñanzas, en espectáculos que se denominaban 'autosacramentales'", precisó Chahuán.

Escenas para vivenciar

Durante la representación de “Jesús: El camino”, público y actores siguen los pasos de Jesucristo en su vida terrenal: el bautismo, las bodas de Caná y la sinagoga de Nazareth; sus enseñanzas y milagros; las bienaventuranzas; el perdón de la mujer pecadora; el ciego de nacimiento y la curación del siervo del centurión. La pasión tiene su momento especial, dada la fecha, y no faltan la última cena, el dolor del Vía Crucis, el valor de su cruz y la esperanza de su resurrección.

Los textos de esta obra se basan completamente en palabras bíblicas: la originalidad se encuentra en su selección y ubicación en forma de guión teatral que, si bien no siempre es exacto en la cronología de los hechos, procura la unidad de un arco dramático que constituya una narrativa coherente.

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Actividad de interés turístico y cultural

Las Secretarías de Cultura y Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declararon a “Jesús: El camino” de interés turístico y cultural, y figura en los calendarios de propuestas de miniturismo de Semana Santa. Además de presenciar el espectáculo, de entrada libre y gratuita se puede acampar junto a la Laguna La Rosita en un parador con todas las comodidades y un excelente lugar de pesca.

Por su parte, el obispo de la diócesis de Chascomús, Monseñor Carlos Malfa, acompañó particularmente esta presentación como ánimo de anunciar el Evangelio y proponer el Calvario de Castelli como lugar de peregrinación.

El Camino de la Cruz

El Vía Crucis o Camino de la Cruz es el ritual central de la llamada Pasión de Cristo en la religión católica, que se conmemora en cada Semana Santa. Consiste en recorrer – desde la oración o físicamente – el camino que Jesús realizó cargando la cruz hasta el lugar de su muerte.

El Vía Crucis cuenta con catorce postas o estaciones y se realiza el Viernes Santo, día de recogimiento que evoca la crucifixión de Jesús. Las representaciones de estas catorce estaciones pueden encontrarse en las paredes interiores de iglesias y capillas de todo el mundo y también en circuitos de turismo religioso.

En la provincia de Buenos Aires, hay varios sitios en los que se puede realizar el recorrido de este camino de fe que convoca a reflexionar sobre la muerte y la resurrección, en términos netamente religiosos y también personales. Estos espacios, muy concurridos durante la Semana Santa, se enmarcan en entornos geográficos que invitan también a estar en comunión con la naturaleza.

Fuente: Agencia DIB