Pato Fillol: del Salón de la Fama a la vuelta a la escuela en San Miguel del Monte

Hay homenajes que no hacen ruido: se posan sobre la vida como un manto suave, reconocen lo que ya sabíamos pero lo dicen en voz alta, como si el tiempo -ese juez sin apuro- finalmente dictara su sentencia. En Pachuca, bajo un clima casi íntimo, Ubaldo Matildo Fillol recibió el saco del Salón de la Fama Internacional del Fútbol . No fue una coronación estruendosa: fue la consagración serena de alguien que construyó su leyenda en silencio, a base de manos firmes, dignidad y un par de vuelos que parecían desmentir la física.

“El Pato” recibió el aplauso como lo hacen los hombres de la llanura: con gratitud, sin jactancia, como quien vuelve de un largo viaje y se sorprende al ver que le guardaron un lugar en la mesa. Porque Fillol carga con esa pureza antigua de la provincia, un modo de estar en el mundo donde la gloria no transforma la esencia, donde los pies siguen donde empezó la historia: en San Miguel del Monte , allí donde el viento trae olor a pasto mojado y las bicicletas avanzan por calles de tierra que no presumen nada.

Ese origen vibra todavía en su voz, en la forma de mirar cuando recuerda, en la manera de agradecer. Él mismo, entre la ceremonia y el aplauso, mencionó a su familia, a sus compañeros del ’78 y también a su país como si lo abrazara entero. No hablaba un campeón del mundo: hablaba un hijo de la provincia de Buenos Aires.

Con su ingreso al Salón de la Fama Internacional, Fillol se suma a la lista de argentinos que dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial. Figuras que, como él, comenzaron su camino en algún rincón de la provincia y terminaron siendo símbolos universales: Diego Armando Maradona, Daniel Passarella, Amadeo Carrizo y Javier Zanetti; todos bonaerenses que llevaron su origen a los escenarios más grandes del planeta. Cada uno, con su estilo y su época, construyó una historia que hoy dialoga con la de Fillol, un arquero que convirtió el arco en su territorio y la disciplina en leyenda.

Pero la lista no se agota ahí. También aparecen nombres como Alfredo Di Stéfano, Mario Kempes, Gabriel Omar Batistuta, Juan Román Riquelme, Diego Simeone y Jorge Valdano, protagonistas de capítulos decisivos para la historia del fútbol argentino, junto a entrenadores que marcaron generaciones, como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. La compañía es majestuosa, y “El Pato” se encuentra entre ellos sin altivez, con la misma humildad que lo acompañó durante toda su carrera.

Ingresar a ese grupo es, más que un premio, una confirmación del valor del esfuerzo, la constancia y la pasión por el juego. Fillol, con sus 75 años, demuestra que la grandeza no se mide solo en títulos ni en atajadas memorables, sino también en la manera de sostener la propia historia, de honrarla y de compartirla, dejando un legado que inspira a los que aún sueñan con escribir su propia historia.

El arquero que nació entre calles de tierra

La vida futbolera de Fillol tiene algo de novela pampeana. Sus primeros pasos fueron humildes, sin focos ni estridencias: Quilmes, alguna tarde ventosa, la intuición de que ese chico tenía algo distinto. Después vino Racing Club de Avellaneda, el primer escenario grande donde empezó a estirar los brazos como alas. Y más adelante River Plate, donde el mito terminó de tomar forma, como si el arco del Monumental hubiera sido construido para él, para sus vuelos diagonales, para sus atajadas que parecían suspendidas en el tiempo.

En River se volvió figura inamovible, custodio de los años más felices del club en los ’70, hombre decisivo en campeonatos que se gritaban desde las tribunas hasta el cielo. Atajaba con un pudor extraño: sabía que era extraordinario, pero no se lo veía disfrutar del brillo; parecía concentrado en un deber, como si defender el arco fuera una responsabilidad sagrada y no un contrato deportivo.

Sus manos eran una frontera; su intuición, una sentencia. Había en él una manera de leer la jugada que no se enseñaba: nacía con el paisaje de su infancia, con las carreras descalzas, con ese viento del interior que obliga a adivinar para dónde va la pelota aun antes de verla viajar.

La huella indeleble del ’78 y los grandes años en River

El punto más alto -ese que lo vuelve eterno incluso para quienes nunca lo vieron atajar- llegó en 1978. Allí, en un Mundial cargado de tensiones, ruido y esperanza, Fillol impuso un orden distinto, casi moral: el del arquero que no se vence ante nada. Atajó pelotas imposibles, sostuvo al equipo en noches febriles y dotó a Argentina de una calma que no siempre tuvo puertas afuera.

En medio de la euforia, siempre parecía haber en él un silencio. Como si supiera que la historia pasa, pero la responsabilidad queda. Como si comprendiera que cada vuelo debía justificarse ante sí mismo, no ante los demás. Fue campeón del mundo, sí, pero no se transformó: siguió siendo ese hombre de provincia que, aun rodeado de cámaras, parecía recién bajado de un tren lento.

Luego vinieron otros clubes, otras geografías: el Flamengo abrasador de Brasil, el Atlético Madrid de las plazas febriles, Argentinos Juniors, otro regreso a Racing, y un cierre en Vélez Sarsfield. Donde fuera, la gente le creyó; no por la camiseta, sino por el alma.

El regreso al aula en San Miguel del Monte

Pero tal vez el capítulo más hermoso de su vida llegó sin estadios, sin arcos y sin gritos de gol. Llegó en silencio, como todo lo importante: a los 75 años, Fillol decidió volver a la escuela. Terminar el secundario. Completar esa parte de la vida que había quedado suspendida cuando el fútbol se lo llevó consigo.

Embed - Entrenándome para la vida - Ubaldo "Pato" Fillol en San Miguel del Monte

Así volvió a la Escuela N° 1 General San Martín de San Miguel del Monte para contarles a todos los chicos que asisten a esa institución que si uno se entrena puede cumplir sus sueños y objetivos.

“Me parece fundamental decirles que nunca dejen de soñar y que se atrevan a perseguir esos sueños”, les dijo el Pato Fillol a todos los alumnos de la Escuela Nro 1.

No fue un gesto simbólico ni un intento por quedar bien con nadie. Fue, quizá, un acto profundamente bonaerense: la necesidad íntima de cerrar un ciclo. Compró una computadora, se anotó en un colegio de su querido San Miguel del Monte, ordenó horarios, se preparó como un alumno más. Y volvió a ser joven en el único sentido verdadero: el de quien tiene todavía un camino por recorrer.

Embed Estoy emocionado por la repercusión que tuvo la decisión personal de terminar el secundario. Les voy contando las novedades. Gracias por el apoyo.

La imagen es perfecta: el mejor arquero de la historia argentina, campeón del mundo, figura global, sentado en una mesa, subrayando apuntes, buscando definiciones, enviando trabajos prácticos. Una escena tan humana que conmueve más que cualquier vuelo imposible del ’78.

Allí, en ese gesto simple, vuelve a aparecer el chico de Monte. El que se convirtió en héroe sin dejar de ser vecino, amigo, hijo de la provincia. El que hizo del arco una epopeya, pero que siempre regresó a su paisaje como quien vuelve al origen de todas las cosas.

La leyenda y el alumno

Fillol hoy es dos cosas al mismo tiempo: la leyenda que recibe honores internacionales y el hombre que abre un cuaderno porque quiere aprender un poco más. Y esa combinación lo vuelve único. No porque lo necesite -él ya es eterno-, sino porque revela que la grandeza nunca fue para él una pose, sino una manera honesta de vivir.

Si el fútbol argentino tuviera una manera de definirse a sí mismo, podría hacerlo con una sola imagen: la de “El Pato” volando para atajar un remate imposible. Y si la provincia de Buenos Aires pudiera elegir un representante, también lo elegiría a él: por su humildad, por su esfuerzo, por ese modo de transitar la vida sin ruido, sin esconder cicatrices, sin renunciar a los sueños tardíos.

A los 75 años, mientras el mundo lo reconoce como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, Ubaldo Fillol completa un acto tan simple como sublime: vuelve al aula. Y demuestra -una vez más- que la grandeza verdadera no está en los homenajes, sino en la voluntad de seguir creciendo.

En él conviven el vuelo y el cuaderno. La atajada inmortal y la tarea escolar. El campeón del mundo y el alumno de San Miguel del Monte. Y en esa convivencia está la esencia de un hombre que, aun después de conquistarlo todo, sigue eligiendo aprender.

Un bonaerense eterno. Un arquero que desafió la lógica y ahora desafía al tiempo. Un hombre que nunca dejó de ser, en definitiva, Ubaldo Fillol.