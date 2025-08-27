Parque Eólico Olavarría: una apuesta millonaria que ingresa al RIGI

El Parque Eólico Olavarría demandará una inversión de USD 275 millones y contará con 30 aerogeneradores de última generación

El Ministerio de Economía confirmó el ingreso del Parque Eólico Olavarría al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) , lo que lo convierte en el séptimo proyecto aprobado de los veinte que solicitaron su adhesión. La iniciativa, impulsada por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y ArcelorMittal Acindar , contempla una inversión de US$ 275 millones y la instalación de 180 megavatios (MW) de potencia en la provincia de Buenos Aires.

El emprendimiento se canaliza a través de GEAR I (Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A.) , sociedad en la que PCR tiene el 51% y ArcelorMittal Acindar el 49%. El consorcio ya opera el Parque Eólico y Solar San Luis Norte , de 130 MW. En este caso, el proyecto bonaerense se emplazará en un predio de 4.500 hectáreas, a 24 kilómetros de la ciudad de Olavarría.

El complejo contará con 30 aerogeneradores de última generación , de 6 MW cada uno, que sumarán una potencia total de 180 MW. Según cálculos de las compañías, esta capacidad equivale al consumo eléctrico anual de 340.000 viviendas . El plan incluye la construcción de una línea de alta tensión de 25 kilómetros y una nueva estación transformadora , además de obras complementarias en las estaciones de Ezeiza y Olavarría , con el refuerzo de la línea de 500 kV que conecta Bahía Blanca con el Área Metropolitana.

Para la obra se destinarán 2.100 toneladas de hierro , 24.000 toneladas de cemento y cuatro kilómetros de torres de acero. La etapa de construcción demandará alrededor de 1.300 empleos directos e indirectos y la participación de más de 30 empresas proveedoras locales .

Impacto energético y ambiental

El parque se perfila como un aporte clave a la transición energética del país. “El Parque Eólico Olavarría fortalece nuestro compromiso y protagonismo con la transición energética del país para constituir una matriz eléctrica más confiable, limpia y competitiva”, señaló Martín Federico Brandi, CEO de PCR.

En tanto, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, destacó que “nos permitirá abastecer con energía renovable más del 65% de nuestras operaciones en Argentina, reduciendo nuestra huella de carbono y reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad”.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el complejo permitirá evitar la emisión de 300.000 toneladas de CO al año, cifra comparable a la absorción de 14 millones de árboles. Además, reforzará el suministro de energía para las plantas industriales de Acindar en Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes.

El RIGI y la cartera de inversiones

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, establecido en la Ley de Bases, otorga estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos que superen los US$ 200 millones. También prevé beneficios impositivos y facilidades para importar bienes de capital.

Hasta ahora, los proyectos aprobados bajo este régimen representan compromisos por US$ 9.250 millones, mientras que el total de presentaciones asciende a US$ 33.600 millones, con presencia en sectores como minería, hidrocarburos, industria y renovables. El caso de Olavarría se convierte en una de las propuestas más relevantes de la provincia de Buenos Aires en materia energética.

Ficha técnica