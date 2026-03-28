Menú bonaerense: tarta pascualina y filet de merluza

La tarta pascualina, un clásico no sólo para Semana Santa, como el filet de merluza.

Aunque tanto la pascualina como el filet de merluza desde hace décadas forman parte de la mesa nacional, en Semana Santa se hacen más presentes. Son dos propuestas ricas, sanas, económicas y fáciles de preparar, como las dos recetas que Juan Braceli (@cocinerosarg en YouTube) nos trae del Menú bonaerense .

La tradición de no comer carne roja en Semana Santa (específicamente el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, incluido el Viernes Santo) tiene una raíz que mezcla lo religioso, lo simbólico y lo histórico.

Para esa época, la Iglesia instauró la abstinencia de carne como un gesto de penitencia y respeto , ya que la carne roja históricamente se asociaba con celebraciones y banquetes. En cambio, el pescado era el alimento de los pobres y los pescadores.

En la actualidad, el Derecho Canónico ha flexibilizado la regla. Aunque se mantiene la recomendación del ayuno y la abstinencia, la Iglesia hace hincapié en que el sacrificio debe ser espiritual.

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Tarta pascualina

Es una receta italiana típica de la región de Liguria. Antiguamente, el hojaldre de esta tarta tenía tantas capas como la edad de Cristo; es decir: 33. En el siglo xvi, esta comida aparece documentada por el humanista Ortensio Lando en su Catálogo de los inventores de las cosas que se comen y beben, quien la menciona como gattafura.

Gracias a los inmigrantes italianos que arribaron a Sudamérica durante la primera gran ola inmigratoria -es especial los genoveses-, la pascualina se convirtió en una comida típica de la cocina argentina y rioplatense.

Ingredientes para 6 porciones

Para la masa

500 g de harina

1 cdta. de sal

50 cc de aceite de oliva extra virgen o de girasol

250 cc de agua bien fría

Para el relleno

3 atados de acelga (solo las hojas, reservar las pencas para otra preparación)

Aceite de oliva o girasol c/n

sal c/n

pimienta negra c/n

nuez moscada c/n

1 cebolla, bien picada

1 diente de ajo

300 g de ricota

1 huevo batido

6 huevos duros

300 g de salsa blanca espesa

3 cdas. de queso semiduro, rallado

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Pasos a seguir

Saltear la cebolla hasta que comience a dorar levemente junto con el ajo.

Agregar la acelga picada y cocinar brevemente sin que pierda el color verde vivo.

Picar un poco todo y mezclar con la ricota, la salsa blanca y el queso rallado.

Forrar la base de un molde de 24 a 26 cm de diámetro previamente aceitado.

Agregar 3⁄4 del relleno. Luego, hacer 6 huequitos y colocar en ellos los huevos duros.

Cubrir con 1⁄4 restante de relleno.

Colocar la tapa de la masa y repulgar.

Cocinar 40 minutos en horno medio (180°C).

Filet de merluza con ensalada de verdes

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En un país en el que no comemos tanto pescado como deberíamos, la merluza (merluccius hubbsi) es por lejos el más consumido.

Sin embargo, aunque el pescado sea uno de los alimentos más nutritivos y saludables, su consumo per cápita en la Argentina ha sido históricamente bajo. Por ese motivo, cada tanto se realizan campañas para concientizar acerca de los beneficios que conlleva aumentar el consumo, tanto de pescados como de mariscos.

La merluza vive en la plataforma continental, especialmente en la zona de la Cuenca del Plata y el litoral bonaerense. En promedio miden entre 30 y 60 centímetros, aunque ejemplares adultos pueden alcanzar los 90.

Consejos a la hora de comprar pescado

Elegir la merluza en la pescadería es el primer paso para el éxito. La carne debe ser blanca, firme y elástica. Si la presionás con el dedo y queda el hueco, no está fresca. Debe oler a mar, suave. Si tiene un aroma fuerte o "a pescado" penetrante, descartala. Hay que evitar el filet que tiene bordes amarillentos o manchas de sangre oscura.

Filet de merluza con ensalada de verdes

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Ingredientes para 4 porciones

Para los filetes

4 filetes de merluza

harina c/n

2 huevos

aceite de girasol c/n

sal c/n

pimienta negra c/n

1 limón

Para la ensalada

1/2 planta de lechuga mantecosa

1/2 planta de lechuga morada

1 atado de rúcula

1⁄2 atado de espinaca

1 diente ajo

6 cdas. de aceite de oliva extra virgen

2 cdas. de jugo de limón

sal c/n

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Pasos a seguir

Para los filetes

Secar bien cada filet con papel de cocina.

En un bol batir los huevos y condimentarlos con sal y pimienta.

Pasar cada filet por harina, retirar el exceso, pasar por la mezcla de huevos, retirar y freír en aceite caliente hasta dorar.

Escurrir sobre papel absorbente.

Para la ensalada

Hacer una vinagreta integrando bien el jugo de limón con sal, pimienta y aceite de oliva.

Embeber las hojas y servir inmediatamente con los filetes de merluza.

Fuente: Agencia DIB